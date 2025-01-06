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Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 6’ya yükseldi

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#Almanya#Noel Pazarı#Noel Pazarı Saldırısı
Noel pazarı saldırısında ölü sayısı 6’ya yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 12:00

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık’ta Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının 6’ya yükseldi.

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Alman Haber Ajansı DPA’nın Naumburg Başsavcılığı’na dayandırdığı habere göre, saldırının ardından yaralı olarak hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Daha önce Noel pazarına araçla düzenlenen saldırıda aralarında 9 yaşındaki çocuğun da bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200’den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Taleb al-Abdulmohsen, 22 Aralık’ta tutuklanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.

 

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#Almanya#Noel Pazarı#Noel Pazarı Saldırısı

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