Nobel’i de alabilecekler mi?

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DÜNYAYI etkileyen koronavirüse karşı aşıyı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ile mRNA teknolojisini geliştiren ve BioNTech Yönetim Kurulu ikinci Başkanı Macar bilim insanı Katalin Karikó’nun Nobel Tıp Ödülü alıp almayacağı merakla bekleniyor. Her üç ismin de Nobel Tıp ödülü için en güçlü isimler arasında olduğu belirtiliyor.

ÇOK SERT SIKI KURALLAR VAR

Ancak Nobel ödülüne kimin alacağını önceden öğrenmek çok zor. Adaylar, favoriler ve en sonunda kazananların isimleri çok gizli tutuluyor. Nobel Ödülü adayları ve kimlerin kazanacağıyla ilgili çok sert ve sıkı kurallar bulunuyor. Nobel ödülü aday önerilerini ancak Nobel Vakfı yönetimi tarafından davet alan bilim kurulları, araştırmacılar ve organizasyonlar yapabiliyor. Üç bilim insanı geçen hafta Almanya’nın en önemli bilim ödülü olan Paul-Erhlich und Ludwig Darmstaedter Ödülüne layık görülmüştü.

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ÖDÜL TÖRENİ ARALIKTA

Nobel Vakfı Başkanı Vidar Helgesen, bu yıl ödülün çok daha anlamlı olduğunu belirtti. Özellikle bu yıl bilime karşı savaş açıldığını vurgulayan Helgesen, “Gerçekler tartışılıyor, yetkililer kararlar alıyor ve bilimsel verileri görmezden geliyor. BM Genel Sekreteri geçtiğimiz günlerde bilime karşı savaşı sona erdirmemiz gerektiğini söyledi. Gerçekler, araştırmalar ve bilgi konusunda yeni bir fikir birliğine varmamız gerekiyor” dedi. Aralık ayında düzenlenecek ödül töreninin ise korona salgını nedeniyle dijital yapılıp yapılamayacağı daha sonra belli olacak. Murat TOSUN / BERLİN - Fotoğraflar: dpa