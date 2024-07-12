Nilgün Canver’in adı bir komplekste yaşayacak!

Haberin Devamı

2017 yılında, 59 yaşındayken vefat eden Canver’in adı, Belediye Meclis üyeliği yaptığı bölgede inşa edilen, 80 daireden oluşan bir komplekse verildi. Kansere yenik düşen Canver İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nde uzun yıllar aktif siyaset yaptı. 1994-2017 yılları arasında Haringey Belediye Meclis üyeliği görevini yürüten Canver’in adının komplekse verilmesi, düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi. Törene, politikacılarla Canver’in yakın dostları ve sevenleri katıldı. Törende konuşan Haringey Belediye Lideri Peray Ahmet, Nilgün Canver’le, ilk kez belediye için çalıştığı 2005 yılında tanıştığını belirtirken, Canver’in Türkiye kökenli bir göçmen olmasının yanı sıra kadın bir politikacı olarak rol model olduğunu vurguladı. Canver’in kendisinin politik yaşamı için de ilham verici bir isim olduğunu hatırlatan Ahmet, “Bugün Haringey’in belediye lideri olmamda rahmetli Nilgün Canver’in etkisi büyük olmuştur” dedi. Bir dönem İngiliz İşçi Partisi Türkiye’nin Dostları Grubu Başkanlığı’nı yapan Canver, partisi tarafından Avrupa Parlamentosu (AB) seçimlerinde aday gösterilmişti.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER SÖYLENDİTörende söz alan Southgate Wood Green milletvekili Bambos Charalambous, Londra Belediye Başkan Yardımcıları Joanne McCartney ve Tom Copley de Canver’in, siyasi ve insani özelliklerine ilişkin övgü dolu sözler söylediler. Anma töreninde Nilgün Canver’in faaliyetlerine katkı sağladığı İmece ile Derman gibi kadın ve toplum kuruluşlarının yöneticileri ve arkadaşları da hazır bulundular. Törende konuşan Harringay Esnaf Derneği Başkanı Rob Chau da, Nilgün Canver’in, Green Lanes’e büyük katkı sağladığını hatırlattı. 2002 yılında kriminal olaylara sahne olan bölgenin yeniden canlandırılması için kurulan ‘Green Lanes Strategy Group’un başkanlığı yürüten Canver’in, güvenlik önlemlerinin yanı sıra gıda festivali gibi etkinliklerle büyük çaba harcadığını belirten Chau, “Harringay Green Lanes bugün, Londra’nın en çekici yeme-içme merkezlerinden birisi haline gelmesi, büyük ölçüde Nilgün Canver’in liderliğinde gerçekleşen çalışmalarla sağlanmıştır” dedi. Katılımcılar arasında Haringey Belediyesi Meclis Üyesi Ajda Ovat, Emine İbrahim, John Bevan, LICS Başkanı Bibi Rabbiyah Khan, Kıbrıs Türk Toplumu Merkezi CEO’su Erim Metto, Canver’in arkadaşları Macide Yüksel, Olcay Aniker- Lumley, Şule Nişancıoğlu, Feride Kumbasar, Ayşe Bircan, Sevgi Florence ve iş insanı Sabri Baraçkılıç da yer aldı.