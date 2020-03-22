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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 22.03.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Nikoloaus bakımevinde koronavirüs kol geziyor!

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Nikoloaus bakımevinde koronavirüs kol geziyor!
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Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki Würzburg kentinde St. Nikolaus yaşlı bakımevinde koronavirüs nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi hastanede yoğun bakımda. Bakıcılar da dahil 50’yi aşkın kişi karantinada.

WÜRZBURG kentindeki yaşlı bakımevi St. Nikolaus’ta ölüm kol geziyor. 160 kişinin kaldığı bakımevi ve çevresi tamamen karantina altına alındı. Koronavirüsten 9 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. 27 kişide ise koronavirüs tespit edilirken bakıcılar da dahil 50’yi aşkın kişi karantinaya alındı. Bakımevi sakinleri bulaştırma tehlikesi nedeniyle başka yere taşınamıyor. Hepsi odasına kapatıldı. Sadece koruma giysili bakıcılar odaya girebiliyor. Ziyaret tamamen yasaklandı.

NASIL GİRDİ?
Tüm önlemlere rağmen koronavirüsün yaşlı bakımevine nasıl girdiği merak ediliyor. Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ise bir bakıcının koronavirüsü getirmiş olabileceğini söyledi.

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