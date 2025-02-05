Niko Kovac’tan Emre Can kararı!

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 10:40
Almanya’nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund’da Nuri Şahin’in yerine getirilen Niko Kovac takimla ilgili ilk kararlarını açıkladı. Kovac, göreve gelir gelmez takımla ilgili ilk yaptığı değerlendirmede Emre Can’in takımın kaptanı olmaya devam edeceğini söyledi.
Eski Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac, düzenlenen basın toplantısıyla BVB'nin yeni baş antrenörü olarak tanıtıldı. Kovac, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Emre'yi bir lider oyuncu olarak görüyorum. Kendisi Alman milli takımında oynuyor ve büyük kulüplerde forma giydi. Şu anda iç savunma pozisyonunda kendisini çok rahat hissediyor. Kaptan olarak kalacak, bugün kendisiyle de konuştum" ifadelerini kullandı. Ancak Emre Can, bu sezon performansındaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık eleştirilere hedef olmuştu. Kovac'ın bu kararı, Can'ın takım içindeki liderlik rolünü koruması açısından dikkat çekti.
Öte yandan, spor direktörü Sebastian Kehl de transfer politikalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Kehl, özellikle Aston Villa'ya 25 milyon euro karşılığında satılan Donyell Malen'in yerine yeni bir kanat oyuncusu alınmamasını savundu. Kehl, "Bu pozisyonlarda kadromuz yeterince güçlü. Jamie Gittens, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier gibi isimlerin yanı sıra genç yetenek Julien Duranville'ye de şans vereceğiz. Onu bir sonraki seviyeye taşımak istiyoruz ve bunun için oyun süresine ihtiyacı var" dedi.
Kehl ayrıca, kiralık olarak kadroya dahil edilen savunma oyuncusu Daniel Svensson ve orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka'nın sezon sonuna kadar takımda kalacağını belirtti. Bunun yanı sıra, VfL Wolfsburg'a kiralık gönderilen Salih Özcan'ın planlanandan daha erken geri çağrıldığı da açıklandı. Borussia Dortmund
, iki hafta önce Nuri Şahin ile yollarını ayırmıştı. Kovac'ın görevi, Bundesliga
'da şampiyonluk yarışından kopan BVB'yi yeniden ligde üst sıralara taşımak olacak.
Emre Can'ın liderliğinde ve yeni transferlerle takımın toparlanıp toparlanamayacağı, önümüzdeki haftalarda belli olacak. Borussia Dortmund 8 Şubat Cumartesi günü saat 17.30’da Stuttgart ile sahasında karşı karşıya gelecek. Alman ekibi ligde topladığı 29 puanla 11. sırada yer alıyor.