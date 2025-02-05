Niko Kovac’tan Emre Can kararı!

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Eski Bayern Münih teknik direktörü Niko Kovac, düzenlenen basın toplantısıyla BVB'nin yeni baş antrenörü olarak tanıtıldı. Kovac, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Emre'yi bir lider oyuncu olarak görüyorum. Kendisi Alman milli takımında oynuyor ve büyük kulüplerde forma giydi. Şu anda iç savunma pozisyonunda kendisini çok rahat hissediyor. Kaptan olarak kalacak, bugün kendisiyle de konuştum" ifadelerini kullandı. Ancak Emre Can, bu sezon performansındaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık eleştirilere hedef olmuştu. Kovac'ın bu kararı, Can'ın takım içindeki liderlik rolünü koruması açısından dikkat çekti.