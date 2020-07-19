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BERLİN
Haber Giriş: 19.07.2020 - 13:02,Son Güncelleme:

Niko'dan ömürlük imza!

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Niko'dan ömürlük imza!
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BAYERN Münih'in eski Teknik Direktörü Niko Kovac Fransız ekibi Monaco ile anlaştı. Fransız gazetelerinin haberine göre 48 yaşındaki Kovac, Monaco ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Ancak sürenin ne kadar olduğu ise yazılmadı.

Kovac, Frankfurt'u çalıştırdığı 2017 yılında Almanya Federasyon (DFB) Kupası'nı kazandı. Ardından Bayern Münih'in başına geçti. İlk sezonunda Bavyera ekibini hem lig hem de kupa şampiyonu yaptı. İkinci sezona ise çok kötü bir başlangıç yaptı. Kasım ayında eski takımı Frankfurt'a 5-1 yenilince Bayern Münih'teki görevine son verildi. Kasım ayından beri boşta olan Kovac, sezon ortasında gelen teklifleri reddetmişti. Kovac bir süre önce katıldığı bir televizyon programında “Sanırım yazın bir şeyler olacak. Ben kendimi yaza hazırlıyorum” sözleriyle transferin olacağının mesajını vermişti.

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