Nihayet yasaklandılar

POLİS, üyeleri avcılık dernekleri üzerinden silahlanan aşırı sağcı grubun önde gelen üyelerinin evlerine bu sabah baskın düzenleyerek arama yaptı. Adları ‘Geeinte deutsche Völker und Staemme’ (Birleşik Alman halk ve soyları) ve ‘Osnabrücker Landmark’ (Osnabrück Sınırtaşı) olan dernek üyelerinin 10 eyalette evlerine düzenlenen baskında polis çok sayıda belge ve bilgisayarlara el koydu. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından dernek üyeleriyle ilgili yapılan açıklamada, “Irkçılık, Yahudi düşmanlığı ve tarihi saptırmalarla demokrasi karşıtı olduklarını çok açık ifade ediyorlar” denildi.

Baskınlar şu eyaletlerde yapıldı: Berlin, Brandenburg, Baden Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland Pfalz, Schleswig Holstein, Saksonya ve Thüringen. Alman istihbaratının verilerine göre İmparatorluk Vatandaşları adlı grubun 19 bin civarında üyesi var.