Nihat Kahveci'den Sergen Yalçın yorumu: "Heykeli dikilsin"

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ağırladığı Hatayspor'u 7-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. Tivibu Spor yorumcusu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın performansı ve teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kahveci'nin maçın ardından yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Destan yazılır, kitap yazılır"

"Beşiktaş'ın ilk yarı performansını bir kelimeyle nasıl anlatayım? Destan yazılır, kitap yazılır. Zaten çok keyifliydi Beşiktaşlı taraftarlar ama bugün seviye atlayan bir Beşiktaş vardı. Oyuna gireni, ilk 11 oynayanıyla muhteşem bir Beşiktaş izledik. Bugünün tek maçıydı ya, başka oynanacak 10 maçın da keyfini bir maçta aldık." Nihat Kahveci Beşiktaş'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alıyor.

"Sergen Yalçın'ın açıklamaları takıma yaramış"

"Sergen hoca çok önemli açıklamalar yapmıştı cumartesi görüşeceğiz gibisinden. Maç öncesi için biraz sertti o açıklamalar açıkçası ama hakikatten takıma yaramış. Hataysporlu oyuncuların daha çok motive olacağını düşünmüştüm ama Beşiktaşlı oyuncular inanılmaz ciddiyetle oynadı. Tarih yapraklarına sadece skor olarak değil oyun olarak da geçecek bir maç izledik. Çok riskli bir açıklamaydı, büyük risk aldı ve kazandı. Takım eşlik etti ve Hataysporlu oyunculara dar etti sahayı Beşiktaş." "Sergen Yalçın'ın heykeli yakışır"

"Matematiksel olarak kesinleşmeden konuşmamakta fayda var ama Fulya'ya çok apartmanlar dikildi ya, bizim tesisin bir kısmı duruyor, oraya Sergen Yalçın heykeli de net yakışır." "Lucescu'nun Sergen'i vardı, Sergen'in Ghezzal'ı var"

"Yılın teknik direktörü olmayı net hak ediyor Sergen hoca. Maç sonunda yapmış olduğu açıklamalar sıkıntı yaratmış olabilir ama tüm oyuncularından yüksek performans alması önemli. 'Bundan bir şey olmaz' denilen oyunculardan bile verim alması çok büyük iş. Adem, N'Koudou bunun örneklerinden. Tam teknik direktörlük dersi veriyor. Bir daha penaltı kaçırırsa Nkoudou'ya kızmayacağım. Penaltıyı kaçırdığı günden sonra turboya bastı. Lucescu'nun Sergen'i vardı, Sergen'in Ghezzal'ı var."