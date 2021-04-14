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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 14.04.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Nihai karar pazartesi günü!

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Nihai karar pazartesi günü!

GELECEK Haziran ve Temmuz aylarında yapılması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için seyirci garantisi istendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, Münih'te planlanan 4 maçın gerçekleşebilmesi için kent yönetiminin seyirci garantisi vermesinin zorunlu olduğunu söyledi.
UEFA'nın bu yöndeki beklentisine dikkat çeken Keller, en az yüzde 20 kapasiteyle seyirci alınmaması durumunda maçların başka Avrupa kentlerine kaydırılacağına dikkat çekti.

Nihai karar pazartesi günü

Önceki gün federasyon ile Münih belediyesi arasında yapılan konuyla ilgili görüşmede Belediye Başkanı Dieter Reiter, (SPD) aktüel olarak maçlara seyirci garantisi veremeyeceklerini iletmişti.

DFB başkan Yardımcısı Rainer Koch ise durumun acil olduğunu vurgulayarak, maçların seyircili oynanabilmesi için Federal Başbakan Angela Merkel (CDU) ile Eyalet Başbakanı Markus Söder'in konuya el atmasını istedi.

Şampiyona maçlarının oynanması planlanan kentlerden Münih, Dublin Roma ve Bilbao belirli kapasitede seyirci alınmasını şartı getiren UEFA'ya bağlayıcı bir cevap vermemiş bulunuyor.
UEFA'nın nihai kararının ise gelecek pazartesi günü vermesi bekleniyor.

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