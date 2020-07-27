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Haber Giriş: 27.07.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

NFL oyuncusu Laurent Duvernay-Tardif, corona sebebiyle kontratından çıktı

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NFL oyuncusu Laurent Duvernay-Tardif, corona sebebiyle kontratından çıktı
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NFL takımlarından Kansas City Chiefs'in gaurdı Laurent Duvernay-Tardif, corona sebebiyle kontratından çıktığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu ligde forma giyen ilk doktor olmuştu.

NFL’de oynayan ilk tıp doktoru olarak tarihe geçen ve geçtiğimiz sene Super Bowl şampiyonluğuna ulaşan Laurent Duvernay-Tardif, bu sene başlayacak ligde pandemi sebebiyle oynamayacağını açıkladı.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Duvernay-Tardif, “Hayatımda verdiğim en zor kararlardan biriydi. Ancak kendi adıma doğru olduğuna inandığım şeyi yapmak durumundayım. Virüsü başkalarına bulaştırma ihtimalimi göze alamam” diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı. Bu kararla birlikte Duvernay-Tardif, 2020 sezonunda forma giymeyecek. 29 yaşındaki oyuncu bu kararı NFL ve NFLPA arasında alınan Kontrattan Çıkma Opsiyonu’nu kullanarak alacak. Duvernay-Tardif aynı zamanda bu opsiyonu kullanan ilk oyuncu oldu.

NFL oyuncusu Laurent Duvernay-Tardif, corona sebebiyle kontratından çıktı
ESPN’in yaptığı habere göre bu sene 2,75 milyon dolar kazanması gereken Kansas City Cheifs oyuncusu, aldığı kararla maaşının ancak 150 bin dolarlık bölümünü alabilecek. Duvernay-Tardif, 2018 senesinde McGill Üniversitesi’nin tıp bölümünden mezun olmuştu. Oyuncu Chiefs tarafından bölümünün üçüncü sınıf öğrencisiyken 2014 senesinde draft edilmiş, daha sonra okulundaki çalışmalara devam ederek 2018’de diplomasını almaya hak kazanmıştı. Duvernay-Tardif bununla da kalmayıp Nisan ayında Montreal’de stajlarını tamamladı.

Chiefs’te guard olarak görev alan Duvernay-Tardif, Şubat ayında takımıyla çıktığı Super Bowl’da zafere ulaşmayı başarmıştı.

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