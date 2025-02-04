NFL Almanya’ya geliyor

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Berlin'deki ilk maça NFL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak iki kez Super Bowl kazanan Indianapolis Colts takımının katılacagi kesinleşti. Indianapolis Colts’un Berlin ile özel bir bağı bulunuyor. NFL Draft tarihinde birinci turda seçilen ilk Alman oyuncu olan Björn Werner, 2013-2015 yıllarında bu takimin formasıni giymişti. Werner, Berlin'in Wedding semtinde büyüdü ve şu anda bir TV yorumcusu olarak kariyerine devam ediyor. Ayrıca, Stuttgartlı Marcel Dabo da Colts'un geniş kadrosunda yer alıyor.

Berlin Olimpiyat Stadyumundaki maçın kesin tarihi henüz açıklanmadı. Bilet satışının bu yıl Haziran veya Temmuz ayında başlaması bekleniyor. Fiyatlar henüz belli değil, ancak 2024 Münih maçında biletler 83,50 Euro ile 207 Euro arasında satılmıştı.