Neymar'ın eski aşkından karantina pozu!

Vucelic, yürüyüş bandında sadece göğüslerinin göründüğü video ile adından söz ettirdi. 33 yaşındaki model, karantinada geçen günlerde kilo aldığını söyleyerek evinde spora başladı. 65 kiloya ulaşan ve bu durumdan rahatsız olan Vucelic, evindeki koşu bandında çalışmalarına başladı. Soraja Vucelic'in sosyal medya hesabından spor yaparken paylaştığı videoda kamerayı yakın mesafeden tutması, başarılı modelin vücut hatlarının ön planda olmasını sağladı. Binlerce beğeni alan videoya Vucelic'in takipçileri birçok yorum yazmayı da ihmal etmedi. Neymar'la 2014 yılında aşk yaşayan Vucelic, bir dönem Playboy dergisi için de modellik yapıyordu. 19 yaşında modelliğe başlayan 33 yaşındaki Soraja Vucelic, buna rağmen eğitimini aksatmadı ve Belgrad Üniversitesi'nde Psikoloji okudu.