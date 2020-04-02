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Avrupa
Haber Giriş: 02.04.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Neymar'ın eski aşkından karantina pozu!

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Neymar'ın eski aşkından karantina pozu!
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Bir dönem PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ile birliktelik yaşayarak adından söz ettiren Soraja Vucelic, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı.

Neymarın eski aşkından karantina pozu
Vucelic, yürüyüş bandında sadece göğüslerinin göründüğü video ile adından söz ettirdi.
Neymarın eski aşkından karantina pozu
33 yaşındaki model, karantinada geçen günlerde kilo aldığını söyleyerek evinde spora başladı.
Neymarın eski aşkından karantina pozu
65 kiloya ulaşan ve bu durumdan rahatsız olan Vucelic, evindeki koşu bandında çalışmalarına başladı.
Neymarın eski aşkından karantina pozu
Soraja Vucelic'in sosyal medya hesabından spor yaparken paylaştığı videoda kamerayı yakın mesafeden tutması, başarılı modelin vücut hatlarının ön planda olmasını sağladı.
Neymarın eski aşkından karantina pozu
Binlerce beğeni alan videoya Vucelic'in takipçileri birçok yorum yazmayı da ihmal etmedi.
Neymarın eski aşkından karantina pozu
Neymar'la 2014 yılında aşk yaşayan Vucelic, bir dönem Playboy dergisi için de modellik yapıyordu.
Neymarın eski aşkından karantina pozu
19 yaşında modelliğe başlayan 33 yaşındaki Soraja Vucelic, buna rağmen eğitimini aksatmadı ve Belgrad Üniversitesi'nde Psikoloji okudu.

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