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Avrupa
Haber Giriş: 11.02.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Neymar'ı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti

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Neymar'ı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti
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Oynadığı futbol ile birlikte özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeyi başaran Brezilyalı yıldız Neymar JR'ın yeni aşkı, Avrupa basınında büyük ses getirdi.

Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti
Fransa'da başkent ekibi Paris Saint Germain'de top koşturan Brezilyalı süperstar Neymar, yine aşk hayatı ile gündemde.
Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti
Özel hayatı ve sansasyonel ilişkileriyle her daim manşetlere çıkmayı başaran futbolcu, son dönemde yeni bir aşka yelken açtı.
Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti
Son olarak İtalya'nın en çok okunan spor gazetelerinden biri olan Corriera Dello Sport, oyuncunun son zamanlarda peşinden konuştuğu güzeli açıkladı.
Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti
Dünyaca ünlü lüks İtalyan giyim markalarının modelliğini yapan Chiara Nasti, Neymar'ın deyim yerindeyse aklını aldı.
Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti
Instagram üzerinden mesajlaştıkları ve flört ettikleri belirtilen ikiliden Neymar, güzel model ile bir ilişkiye başlamak için her yolu deniyor.
Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti
Brezilyalı süperstar, son sevgilisi Natalia Barulich'ten ayrıldıktan sonra gözünü Chiara Nasti'ye dikti.
Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti
Neymar geçtiğimiz günlerde sosyal medyada romantik bir paylaşımdan sonra Emilia Mernes ile birlikte olduğu yönündeki haberler yapılsa da gerçek gün yüzüne çıktı.
Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti
23 yaşındaki model Nasti ile Instagram üzerinden uzun süredir mesajlaştığı öğrenilen Neymar'ın kısa süre içinde Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan güzelle bir araya gelip ilişkiyi başlatmak istediği belirtiliyor.
Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti

Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti

Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti

Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti

Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti

Neymarı peşinden koşturan güzel Chiara Nasti

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