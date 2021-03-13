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Avrupa
Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 13.03.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulich'i unutamıyor

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Neymar eski sevgilisi Natalia Barulich'i unutamıyor

Dünya futbolunun en önemli isimlerinden Neymar, eski sevgilisi Natalia Barulich'i bir türlü unutamıyor. Brezilyalı yıldız, bir dönem birlikte olduğu güzel şarkıcının sosyal medyadaki fotoğrafını beğendi ve kısa sürede gündem olmayı başardı.

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, bir süre aşk yaşadığı ve daha sonra yollarını ayırdığı şarkıcı Natalia Barulich'i henüz unutabilmiş değil.
Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor
Yıldız isim, sosyal medyadan yaptığı hamleyle aklının halen güzel modelde olduğunu gösterdi.
Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor
Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan Barulich'in havuzda bikiniyle verdiği pozunu beğenen Neymar, sosyal medya kullanıcılarına yakalandı.
Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor
300 binden fazla kişinin beğendiği fotoğrafı beğenen Neymar'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor
İLİŞKİLERİ KISA SÜRMÜŞTÜ

2020 yılının son döneminde kısa süreli birliktelik yaşayan Barulich-Neymar ikilisi, sonrasında ilişkilerini yürütemeyerek ayrılmışlardı.

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor
ÖZEL HAYAT SORUSU SİNİRLENDİRMİŞTİ

Neymar'dan önce bir diğer ünlü şarkıcı Maluma'yla aşk yaşayan güzel şarkıcı, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili sorulan sorulara tepki göstermiş ve "Bunun bir müzik programı olduğunu ve yeni şarkımı anlatacağımız sanıyordum, özel hayatımı değil" diyerek program moderatörünü eleştirmişti.

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

Neymar eski sevgilisi Natalia Barulichi unutamıyor

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