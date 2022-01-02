Neye güldüğü belli oldu

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LASCHET, Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı olduğu dönemde, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile sel bölgesini ziyaret edip mağdurlarla görüşmüştü. Steinmeier’in bir televizyon kanalına röportaj verdiği sırada Armin Laschet’in arkada gülmesi uzun süre tartışılmış ve hatta seçimleri kaybetmesindeki nedenlerden biri olarak gösterilmişti. Kölner Stadtanzeiger gazetesinde çıkan habere göre Armin Laschet’in, Cumhurbaşkanı Steinmeier röportaj verirken onu duyamayacak şekilde bir grupla birlikte uzakta olduğu ve yanında CDU’lu Rhein-Erft Bölgesi Valisi Frank Rock’un da bulunduğu belirtildi. Laschet’in, Vali Frank Rock’u, karşılama sırasında Cumhurbaşkanı Steinmeier’e hitabından dolayı eleştirdiği belirtildi.

OY KAYBETTİ

Laschet’in, esprili bir şekilde, Frank Rock’a neden “Sayın Cumhurbaşkanı” yerine “Sayın Steinmeier” diye hitap ettiğini sordu. Frank Rock’un ise, Cumhurbaşkanı Steinmeier’in de Laschet gibi kısa boylu olmasından dolayı şaşırdığını söylemesi üzerine Laschet’in de bu cevaba güldüğü belirtildi. Laschet’in gülme görüntüleri, kısa zamanda tüm televizyon kanallarında, sosyal medyada ve yazılı basında günün konusu oldu. Laschet yaptığının hata olduğunu söyleyip özür dilese de görüntülerin yayılmasından sonra partisi anketlerde oy kaybetmeye başladı. Laschet, aynı zamanda en beğenilen siyasetçiler sıralamasında da gerilere düştü.