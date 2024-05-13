Neus Yunus Emre Camii’ne destek kermesi!

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KUZEY Ren Vestfalya bölgesi Türk Federasyonu, Yunus Emre Camii yararına bir hayır kermesi düzenledi. Etkinliğe Düsseldorf Başkonsolosu, Din ve Eğitim ateşeleri, Türk federasyon yetkilileri, Neuss Belediyesi, Yabancılar Meclisi temsilcileri, iş insanları, STK temsilcileri, cami cemaati ve çevre cami toplulukları katıldı. Kermeste Nasrettin Hoca gösterisi, palyaço ve Türk halk müziği korosu yoğun ilgi gördü. NRV Bölge ve Yunus Emre Camii Başkanı Tansel Çiftçi, katılımcılara ve emeği geçenlere te

şekkür etti.