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Neus Yunus Emre Camii’ne destek kermesi!

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Neus#Yunus Emre Camii
Neus Yunus Emre Camii’ne destek kermesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 15:58

Neus Yunus Emre Camii yararına düzenlenen hayır kermesine yoğun ilgi gösterildi.

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KUZEY Ren Vestfalya bölgesi Türk Federasyonu, Yunus Emre Camii yararına bir hayır kermesi düzenledi. Etkinliğe Düsseldorf Başkonsolosu, Din ve Eğitim ateşeleri, Türk federasyon yetkilileri, Neuss Belediyesi, Yabancılar Meclisi temsilcileri, iş insanları, STK temsilcileri, cami cemaati ve çevre cami toplulukları katıldı. Kermeste Nasrettin Hoca gösterisi, palyaço ve Türk halk müziği korosu yoğun ilgi gördü. NRV Bölge ve Yunus Emre Camii Başkanı Tansel Çiftçi, katılımcılara ve emeği geçenlere te

Neus Yunus Emre Camii’ne destek kermesi

Neus Yunus Emre Camii’ne destek kermesi

Neus Yunus Emre Camii’ne destek kermesi

şekkür etti.

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#ALMANYA#Neus#Yunus Emre Camii

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