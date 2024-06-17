Neururer’den sert tepki: Söylediklerini duyduğumda...

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SPORT 1 televizyon kanalında yayınlanan ‘Doppelpass’ programının konuğu olan Neuruer, “Eski bir antrenör olarak böyle düşünüyorum. Terziç’in teknik ekibinin bir üyesi olarak Nuri Şahin’in söylediklerini duyduğumda gerçekten midem bulanıyor. Yani birdenbire her şeyin farklı yapılması mı gerekiyormuş. Duyduğuma göre uluslararası başarılardan kendisi, başarısızlıklardan ise Terziç sorumluymuş. Bu bana hiç uymuyor” dedi. Sezon ortasında Sven Bender ile birlikte Edin Terziç’e destek olmak üzere Dortmund’a (BVB) katılan Şahin, geçen hafta sürpriz bir şekilde istifasını sunan Terziç’in yerine geçti.

‘KULAĞA ÇOK POPÜLİST GELİYOR AMA...’

Bu yıl Bundesliga’da çok büyük bir başarı yakalayamasa da ligi beşinci sırada bitiren Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nde ise sansasyonel bir şekilde finale kadar ulaştı ve Real Madrid’e karşı 2.0 kaybetti. Neururer ise bu başarıda Nuri Şahin’in rolünün olmadığını söyledi: “Kendime kişisel olarak soruyorum; Nuri Şahin, Terziç’in çalışanı olarak nasıl bir rol oynadı, eğer şu anda gerçekten başarmak istediği şey üzerinde sıfır etkisi varsa. Bu kulağa çok ama çok popülist geliyor olabilir ama bana sanki birileri tarafından planlanmış gibi geliyor.” Öte yandan Dortmund’un internet sitesindeki ilk röportajını veren Nuri Şahin, oynadıkları futbolun bu şehre uyması gerektiğini söyledi.