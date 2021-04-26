NETU Berlin’de yeni dönem
Avrupa Türk İşletmeler Ağı (NETU-das Netzwerk Europäisch-Türkischer Unternehmen) Berlin şubesi yeni başkanını seçti. Daha önceki dönemde NETU Yönetim Kurulu üyesi olan avukat Bülent Göktekin, yönetim kurulu başkanı seçilerek Veli Karakaya’dan görevi devraldı.
PANDEMİ dolayısıyla dijital ortamda yapılan genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi. Dijital genel kurula 294 üye katıldı. Göktekin, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Geçen yıllarda kurumumuz halen sürmekte olan köklü bir değişimden geçti. Geliştirdiği iş birlikleri ve projeleriyle artık bakanlıkların, odaların ve belediyelerin çalıştaylarında yer alan, üniversitelerde araştırma ve burs programları yürüten v, ekonomik alanlarda fikri sorulan bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Bu başarıları daha da ileriye taşımak ve sürekli değişim içinde bulunan iş hayatımıza gelecek için perspektifler üretmek bizim görevimiz olacak. İçinde yaşadığımız toplumda popülist, kutuplaştırıcı ve gerilim üreten kesimlere karşı ortak akıl, demokrasi ve çoğulcu politikaları benimseyen aktörlerle iş birliklerimizi güçlendirerek yaklaşımlarımızın ve bütün toplumun yararına geliştirdiğimiz çözüm ve perspektiflerimizin kabul görmesi için güçlü ve vazgeçilmez olmalıyız. Bizler, hoşgörünün ve medeniyetlerin barış içinde yaşadığı bir kültüre sahibiz. Gerilim ve şüphelerden uzak, müreffeh bir Almanya’da yaşamak istiyoruz.”
NETU, Türkiye’deki iş insanları derneği MÜSİAD ile yaşanan anlaşmazlık sonrası Berlin MÜSİAD şubesinden ayrılıp yeni bir yapılanmaya giden eski üyeler tarafından kurulmuştu.
NETU Berlin şubesi yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:
BAŞKAN
Bülent Göktekin
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Fatih Akan
Ertuğrul Balkan
Murat Buldu
Esat Bulut
Mahmut Nedim Erul
Levent Göktekin
Dilhan Görgün
Sinan İlhan
Mücahit Uyar