NETU Berlin’de iftar verdi

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JW Marriot otelinde verilen iftara T.C. Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Emine Andız Ertürk, T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Berlin Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Henrik Vagt, milletvekilleri, Ticaret ve Zanaatkarlar Odaları temsilcileri, Türk iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Alman ve başka uluslardan çok sayıda davetli katıldı. NETU Genel Müdürü Önder Caştan’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlikte Başkan Bülent Göktekin selamlama konuşmasında, katılımlarından dolayı konuklara teşekkür etti.

NTU Başkanı Bülent Göktekin

Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan

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BARIŞ VE SEVGİ MESAJI

Almanya Cumhurbaşkanı’na güven mektubunu sunarak geçen ay göreve resmen başlayan T.C. Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlinli Türklerin de Almanyalı Türklerin de bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerken, her alanda Almanya’nın gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılarda bulunduklarını vurguladı. Türkiye kökenli iş insanlarının hem yaptıkları yatırımlar hem de yarattıkları istihdamla önemli katkıda bulunduklarını hatırlatan Büyükelçi Turan, aynı zamanda İslam aleminin mübarek Ramazan ayanı kutlarken, barış, sevgi, birliktelik ve dayanışma temennisinde bulundu.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner de yaptığı konuşmasında, İslam aleminin Ramazan ayını kutladı. 60 yılı aşkın süredir Almanya’da ve Berlin’de yaşayan Türklerin ve Türkiye kökenli insanların ‘buralı’ olduklarını belirten Wegner, uyumlu bir şekilde barış içinde yaşadıklarını vurguladı. Türk ve göçmen kökenli iş insanlarının yüz binlerce insana istihdam sağladıklarını ve yatırımlarıyla hem Berlin’in hem de Almanya’nın gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Etkinlikte NETU Kurucu Başkanı Veli Karakaya da kısa bir selamlama konuşması yaparken, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sponsorlara teşekkür edildi.