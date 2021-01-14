Netflix zam yaptı

NETFLIX yönetimi aldığı kararla standart aylık abonelik ücreti 1 euro arttırdı. Daha önce 11 euro 99 cent olan ücret, bundan böyle 12 euro 99 cent olacak. En yüksek abonelik ücreti ise 2 euro yükseldi. Abonelerin Netflix’e aylık ödediği 15 euro 99 centlik ücret bundan böyle 17 euro 99 cent olacak. Zamlı tarife yeni aboneler için perşembe gününden itibaren uygulanacak. Eski abonelere ise ay başında zam yapılacak.

KALİTELİ DİZİ İÇİN ZAM YAPTIK

Netflix Sözcüsü zamlara gerekçe olarak kaliteli dizi ve film çekmek için yatırım yapmalarını gösterdi. Sözcü “Harika film ve diziler için zaman zaman fiyat uyarlaması yapılıyor. Uluslararası yatırımlarımızı özellikle de Almanca konuşulan ülkelerde son iki yılda daha fazla yatırım yaptık. 2021 yılında bu yatırımın sonucu alınacak” dedi.