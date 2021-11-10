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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Nesiller Buluşuyor, Hatıralar Canlanıyor’

#Almanya#İş Gücü Göçü#Avrupadan Haberler
‘Nesiller Buluşuyor, Hatıralar Canlanıyor’

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Marl beldesinde, Türkiye’den Almanya’ya iş gücü göçünü öngören anlaşmanın 60’ıncı yıl dönümü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

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DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Marl Yunus Emre Camisi’nde ‘Nesiller Buluşuyor, Hatıralar Canlanıyor’ temasıyla düzenlenen etkinlikte, 60 yıl önce Almanya’ya işçi göçüyle gelen ilk neslin yaşadıkları zorluklar ve verdikleri mücadele anlatıldı.

‘Nesiller Buluşuyor, Hatıralar Canlanıyor’

İlk nesil olarak gelenlerin hatıralarını anlattığı etkinlikte ayrıca Kur’an-ı Kerim, ilahi ve şiirler okundu, ilk neslin hayat hikâyelerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi sunuldu. DİTİB Marl Yunus Emre Camisi Dernek Başkanı Hasan Tıska, bir miktar para biriktirdikten sonra geri dönme hayaliyle başlayan bu maceranın bir türlü bitmediğini, Almanya’da beşinci kuşağa ulaşıldığını belirterek, “Bizlere bu camileri emanet eden büyüklerimize, miraslarına sahip çıkacağımıza dair söz veriyoruz” dedi. Etkinlikte ayrıca öğrencilerin çizdiği göç temalı resimler ve o döneme ait fotoğraflar sergilendi.

‘Nesiller Buluşuyor, Hatıralar Canlanıyor’

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‘Nesiller Buluşuyor, Hatıralar Canlanıyor’

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#Almanya#İş Gücü Göçü#Avrupadan Haberler

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