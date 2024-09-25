Neşet Ertaş’ın Almanya’da çaldığı sazına 27 yıldır gözü gibi bakıyor

Haberin Devamı

ÇOCUKLUK dönemlerinden itibaren Ertaş’ın çaldığı sazı koruyan Özavcı, Türk Halk Müziği sanatçısı merhum Neşet Ertaş’a duyguğu hayranlıkla emanetini sahiplendiğini söylüyor. Özavcı, merhum Neşet Ertaş’ın ölüm yıl dönümünde ziyaret ettiği kabrinde elinde Neşet Ertaş’ın sazını çalmanın verdiği gururu taşıdığını ve aldığı emaneti görev yaptığı Ardahan Üniversitesi’nde de öğrencilere anlattığını belirtti. Saza olan ilgisini anlatan ve büyük bir emaneti sahiplendiğini söyleyen Kemal Özavcı; “Yaklaşık 20 yıl üzerinde Kırşehir dışında görev yapıyorum. Müzik aşkım çocukluk dönemlerimde oluştu. Akademik çalışmalarım Orta Anadolu müziği üzerine şekillendi” dedi.

Haberin Devamı

‘SAZIN DEĞERİ BENİM İÇİN ÇOK FAZLA’

Merhum Neşet Ertaş’ın Almanya’da çaldığı saza hayranlık duyduğunu ve gözü gibi bakarak akademik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Özavcı, “Benim çocukluk dönemlerinde müzik ustam bir vesileyle Neşet Ertaş ile karşılaşıyor ve sazı gösteriyor. Sazın benim için değeri çok fazla. Bu saz 1997’den bu yana bende. Sazı aldıktan sonra müziğe bakış açımda da değişim oldu. Bu sazla kendimce besteler yapmaya çalışmaktayım. Akademik çalışmalarım usta ve abdallar üzerine” diye konuştu. Özavcı ayrıca, Neşet Ertaş’ın anısını sanatını ve hatıralarını öğrencilerine saz aracılığıyla iletiyor.