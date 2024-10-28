Nereye gidiyor bu gençlik?

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Rukiye Sancar, anne babaların evlatlarını yetiştirirken ebeveyn olarak sorumlu olduklarını ve evlatlarına güzel örnek olmalarının önemini vurguladı. Erol Erdoğan ise sözlerine, “Gençler nereye gidiyor?” sorusunun dünyanın her yerinde sorulduğunu belirterek başladı. Aileler ve toplum için can yakıcı hale gelen bu sorunun çözümünün mümkün olduğunu, bu konuda herkesin kafa yorması gerektiğini ifade eden Erdoğan, öncelikle bilgiye erişim sürecinin değiştiğinin farkında olmamız gerektiğini söyledi: “Gençlerle ilgili sorunların azaltılması için aile, vatan, millet ve inanç aidiyetinin korunması, ailenin de okuma ve ilimden kopmaması gerekiyor. Anne ve baba, yani aile kendi ilim serüvenini sürdürürse, kitaptan ve okumaktan uzaklaşmazsa, çocuğu ile nitelikli vakit geçirirse, çocuğunun yetenekleri ve meraklarının farkında olursa, sorunlar daha az olacak ve ortaya çıkacak sorunlar daha kolay çözüme ulaşacaktır.”

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‘KURTULMANIN YOLLARI VAR’

Erdoğan, “Ne olacak bu gençlerin hali?” sorusunu, bazen gençlerin bile sorduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Bu kısır döngüden kurtulmanın yolları var, bunları bulmalıyız. Bu soru bazen acizliğin yansıması, çaresiz kalmışız soruyoruz. Bazen bilgisizliğin sorusu, bazen de suçu kendimizde bulmayıp suçtan kurtulmak için soruyoruz. Hani yoğurttan çıkmış ak kaşık olmak denir ya, bazen de öyle olmak istiyoruz. Allah dert vermişse, dermanı da vermiştir. Allah, takatinin çekemeyeceği yükü insana vermeyeceğini söylüyor.”

Erol Erdoğan, programın sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.