Neredeyse her gece iki otomobil yandı

2020’de komşular arasında yaşanan gerilim nedeniyle de çok sayıda otomobil ve araç hasar gördü. Polis kayıtlarına göre komşular arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle 280 araca zarar verildi. Bu sayı 2019’da 229 olarak kayıtlara girmişti. Berlin polisi açıklamasında yakılan ve hasar gören araç sayısının artmasında korona salgının da etkisinin olduğunu belirtti. Polis açıklamasında, “Korona salgını nedeniyle uygulanan sıkı kapanma ve tecrit de suçların artışında etkili olabilir. Özellikle sokaklarda insanların az ve sosyal kontrolün de düşük olması suçlulara daha rahat hareket alanı tanıyor” denildi.