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Neredesin Sebahattin!

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#ALMANYA#Kayıp#AVRUPADAN HABERLER
Neredesin Sebahattin
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 13:51

Almanya’nın Köln kenti Hansaring semtinde 11 Ocak Cumartesi günü annesine, “Sigara alıp geliceğim” diye gece 22.00 sularında evden çıkan 46 yaşındaki Sabahattin Kuş bir daha eve dönmedi. Ailesi ve arkadaşları Köln’de sokak sokak Sebahattin Kuş’u arıyor. Yakınları, Köln’de sokak sokak Sabahattin Kuş’u arıyor ve yetkililerden yardım bekliyor.

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ESRARENGİZ bir şekilde ortadan kaybolan Sebahattin’in abisi Selahattin Kuş tüm hastanelere ve polise kayıp duyurusunda bulunduklarını kardeşini gören ya da duyanların en yakın emniyet mensuplarına veya kendilerine haber vermelerini rica etti. Abi Kuş, beş gündür tüm arkadaşlarıyla kardeşini her yerde aradıklarını sosyal medyadan da kayıp duyuruları yaptıklarını ifade etti.

PASAPORTU YANINDAYMIŞ
Selahattin Kuş kardeşinin pasaportunun yanında olmasının ümitlerini diri tuttuğunu, başta anneleri ve tüm ailenin 5 gündür perişan olduğunu korku içerisinde gelecek mutlu bir haber beklediklerini söyledi. Öte yandan çalıştığı iş yerinden 15 günlük yıllık izinli olan Kuş’un iş arkadaşları kayıp haberiyle şok yaşadı. Köln’de oturduğu semtte de iş yerinde de çok sevilen biri olarak tanınan Sebahattin Kuş evli ve iki çocuk sahibi.

Neredesin Sebahattin
Neredesin Sebahattin



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#ALMANYA#Kayıp#AVRUPADAN HABERLER

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