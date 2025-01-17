Neredesin Sebahattin!

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ESRARENGİZ bir şekilde ortadan kaybolan Sebahattin’in abisi Selahattin Kuş tüm hastanelere ve polise kayıp duyurusunda bulunduklarını kardeşini gören ya da duyanların en yakın emniyet mensuplarına veya kendilerine haber vermelerini rica etti. Abi Kuş, beş gündür tüm arkadaşlarıyla kardeşini her yerde aradıklarını sosyal medyadan da kayıp duyuruları yaptıklarını ifade etti.

PASAPORTU YANINDAYMIŞ

Selahattin Kuş kardeşinin pasaportunun yanında olmasının ümitlerini diri tuttuğunu, başta anneleri ve tüm ailenin 5 gündür perişan olduğunu korku içerisinde gelecek mutlu bir haber beklediklerini söyledi. Öte yandan çalıştığı iş yerinden 15 günlük yıllık izinli olan Kuş’un iş arkadaşları kayıp haberiyle şok yaşadı. Köln’de oturduğu semtte de iş yerinde de çok sevilen biri olarak tanınan Sebahattin Kuş evli ve iki çocuk sahibi.