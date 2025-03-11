Neredesin Nazire!

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‘Naz’ ismiyle de bilinen Nazire Koreli’nin en son Eylül 2024’te görüldüğü ve kendisinden haber alınamadığı belirtilirken, ailesi tarafından 28 Şubat Cuma günü kayıp bildirimi yapıldı. Polis ekipleri, Nazire’yi bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Nazire Koreli, zayıf yapılı, açık kahverengi saçlı ve buğday tenli bir kadın olarak tarif ediliyor. Soruşturma kapsamında, 10 Mart Pazartesi günü 50’li yaşlarda bir erkek, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltında tutulduğu bildirildi. Nazire’nin kızı Ayşegül de annesinin bulunması için sosyal medyadan yardım istiyor.
Yetkililer, olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişilerin en kısa sürede polisle iletişime geçmesini ve soruşturmaya katkıda bulunmasını istedi.
* Polis hattı: 101 (Referans: CAD 8315- 5 Mart)
* @MetCC sosyal medya hesabı üzerinden mesaj gönderebilir ya da 0800 555 111 numaralı telefonu arayıp bilgi verebilirsiniz