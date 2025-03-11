Neredesin Nazire!

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‘Naz’ ismiyle de bilinen Nazire Koreli’nin en son Eylül 2024’te görüldüğü ve kendisinden haber alınamadığı belirtilirken, ailesi tarafından 28 Şubat Cuma günü kayıp bildirimi yapıldı. Polis ekipleri, Nazire’yi bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Nazire Koreli, zayıf yapılı, açık kahverengi saçlı ve buğday tenli bir kadın olarak tarif ediliyor. Soruşturma kapsamında, 10 Mart Pazartesi günü 50’li yaşlarda bir erkek, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltında tutulduğu bildirildi. Nazire’nin kızı Ayşegül de annesinin bulunması için sosyal medyadan yardım istiyor.



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Metropolitan Polisi Özel Suçlar Birimi’nden Başmüfettiş Wayne Jolley, yürütülen soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Nazire’yi bulmak için ekiplerimiz birçok farklı soruşturma yürütüyor. Şu anda bu vakayı kayıp kişi soruşturması olarak ele alıyoruz ve tüm olasılıkları değerlendiriyoruz. Nazire’nin kaybolmasıyla bağlantılı olarak bir kişiyi gözaltına aldık ve soruşturma devam ediyor. Nazire’nin Bexley bölgesinde birçok arkadaşı ve tanıdığı vardı. Bu nedenle özellikle Eylül 2024 ile Mart 2025 arasında onu görmüş olabilecek kişilerle görüşmek istiyoruz.”

Yetkililer, olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip kişilerin en kısa sürede polisle iletişime geçmesini ve soruşturmaya katkıda bulunmasını istedi.

* Polis hattı: 101 (Referans: CAD 8315- 5 Mart)

* @MetCC sosyal medya hesabı üzerinden mesaj gönderebilir ya da 0800 555 111 numaralı telefonu arayıp bilgi verebilirsiniz