Neredesin Leyla!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 10:26
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Londra’nın doğusundaki Walthamstow ilçesinde, pazar günü kaybolan 23 yaşındaki Leyla Pekcan’ı arama çalışmaları devam ediyor.
Londra Polis Teşkilatı, Leyla’nın son olarak 21 Temmuz Pazar akşamı 22.00 sularında Springfield Parkı’nda görüldüğünü duyurdu. Polis teşkilatından dedektif Conrad Trotman, “Leyla’nın sağlığından endişe ediyoruz ve onun yerini tespit etmek için durmaksızın çalışıyoruz” dedi. Trotman, Leyla’nın saçının mavi renkte olduğunu ve kaybolduğu sırada siyah renkte giysiler giydiğini söyledi. Dedektif ayrıca, kaybolan kızı görmüş olabilecek herkesi 101 numaralı telefonu arayarak ya da X sosyal medya platformunda polisle irtibata geçerek ‘CAD235/22JUL24’ koduyla ihbarda bulunmaya çağırdı.AİLE, POLİSİN YETERSİZ KALMASINDAN ŞİKAYETÇİ
Öte yandan Londra doğumlu Leyla’nın kaygılı ailesi, arama kurtarma çalışmalarında polisin çabalarını yetersiz bulduklarını dile getiriyor. Leyla’yı arama çalışmalarının yerel bölge sakinlerinin yardımıyla ilerlediğini belirten aile, polisin kapsamlı bir arama yapmakta yetersiz kaldığını kaydetti. Hürriyet’e konuşan Leyla’nın babası Murat Pekcan
, polis teşkilatının yalnızca güvenlik kameralarını kontrol etmek üzere bir memuru görevlendirdiğini, teşkilattan yeterince bilgi alamadıklarını dile getirdi. Baba Murat Pekcan, “Polis hiçbir şey yapmıyor. Şu anda hiçbir şekilde polisten yardım almıyoruz. Kendi çabalarımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Posterler asıyoruz” ifadelerini kullandı.LEYLA’NIN ZİHİNSEL RAHATSIZLIĞI VARKayıp
kızı Leyla’nın zihinsel rahatsızlığı da bulunduğunu ve savunmasız durumda olduğunu söyleyen Murat Pekcan, “Biz polise bir aydır bunları söylüyoruz. Kızın kaybolacağını, başına bir şeyler gelebileceğini söylüyoruz. Ama 18 yaşından büyük olduğu için hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler” dedi. Kayıp Leyla’nın ailesi, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılmasını, bölgedeki kanallara bakılması için dalgıç gönderilmesini, drone ve helikopter desteğiyle çalışmaların genişletilmesini talep ediyor. Leyla’nın ailesi, kızlarını görmüş olabileceklerin, baba Murat Pekcan’a ait 07947 989 909 numaralı telefonu aramasını istiyor.