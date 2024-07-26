Neredesin Leyla!

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Londra Polis Teşkilatı, Leyla’nın son olarak 21 Temmuz Pazar akşamı 22.00 sularında Springfield Parkı’nda görüldüğünü duyurdu. Polis teşkilatından dedektif Conrad Trotman, “Leyla’nın sağlığından endişe ediyoruz ve onun yerini tespit etmek için durmaksızın çalışıyoruz” dedi. Trotman, Leyla’nın saçının mavi renkte olduğunu ve kaybolduğu sırada siyah renkte giysiler giydiğini söyledi. Dedektif ayrıca, kaybolan kızı görmüş olabilecek herkesi 101 numaralı telefonu arayarak ya da X sosyal medya platformunda polisle irtibata geçerek ‘CAD235/22JUL24’ koduyla ihbarda bulunmaya çağırdı.

