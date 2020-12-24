Noel’e ‘Doğuş Bayramı’, ‘Kutsal Doğuş’ veya ‘Milat Yortusu’ da denir.

Ermeni Kilisesi ve bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri Jülyen takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ta kutlar Noel’i.

Ama koronavirüs (COVID-19) belası bu yıl Noel’i de vurdu.

Hem de “Nerede o eski Noeller?” dedirtircesine.

Daha önceki yıllarda Almanya genelinde kent merkezleri ışıklandırılır, alışveriş merkezleri (AVM) rengârenk ışıklandırılmış figürlerle süslenirdi.

Berlin’de de öyle.

Berlin’in ünlü Kurfürstendamm (Ku’Damm) caddesi ve tarihi Brandenburg Kapısı’na açılan Unter den Linden caddesi başta olmak üzere birçok cadde, Noel’e 4 hafta kala rengârenk ışıklarla ve figürlerle donatılırdı.

Akşamları ve geceleri bu caddeler ışık saçardı.

Ku’Damm ve Unter den Linden bu yıl yine ışıklandırıldı.

Ancak eski Noel öncesi dönemlerin havası yok.

Daha önceki yıllarda hep, bizim sokakla kesişen Ku’Damm caddesinde ışık saçan Noel Baba olurdu.

Cadde bu yıl ‘Noel Baba’sız kaldı.

Daha önceki yıllarda eski Doğu Berlin sınırları içinde kalan ünlü Gendarmenmarkt (Jandarma Pazarı) meydanı başta olmak üzere, başkentin çeşitli kesimlerinde Noel pazarları kurulurdu.

COVID-19 belası yüzünden bu yıl Noel pazarları kurulmasına izin verilmedi.

Daha önceki yıllarda büyükannelerine, büyükbabalarına, annelerine, babalarına, kardeşlerine, çocuklarına, sevdiklerine, arkadaşlarına, yakınlarına Noel hediyesi almak isteyenlerle dolup taşardı butikler, hediyelik eşya satılan dükkânlar ve AVM’ler.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bu yıl Noel öncesi AVM’ler de, butikler de ülke genelinde olduğu gibi Berlin’de de kapatıldı.

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Noel öncesi son cumartesi günü biraz hava almak ve hareket etmek için Ku’Damm caddesinde birkaç km yürüdüm.

Eskiden insandan geçilmeyen ünlü Ku’Damm caddesi neredeyse bomboştu.

Koskocaman caddede önümde yürüyen ve karşı yönden gelen sadece 40-50 kişi gördüm.

Kafeler, lokantalar, ünlü markaların ürünlerinin satıldığı butikler, dükkânlar ve AVM’ler kapalı olduğundan, normal zamanlarda yalnız Berlinlilerin değil, yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin de akın ettiği Ku’Damm ‘kimsesiz’ kalmıştı.

Tam 20 yıldır yaşadığım Berlin’i hiçbir zaman bu kadar ‘kimsesiz’ görmemiştim.

1983-1985 yıllarında 22 ay yaşadığım dönemde de.

Ama bu yıl Noel kutlamaları da eskisi gibi olmayacak.

Aynı kentte, aynı kasabada, aynı köyde yaşasalar bile, insanlar sevdikleri ve yakınlarıyla birlikte Noel kutlayamayacaklar.

Çünkü hemen hemen Almanya’nın her yerinde Noel günlerinde 14 yaşından küçük çocuklar dışında, ancak 5 kişiye bir araya gelme, birlikte kutlama izni veriliyor.

Yani çocuklar; büyükanneleriyle, büyükbabalarıyla, amcalarıyla, dayılarıyla, teyzeleriyle, halalarıyla birlikte Noel kutlayamayacaklar bu yıl.

Sevdiklerinin ve sevenlerinin beraberlerinde getirecekleri Noel hediyelerini de, özene bezene süslenmiş Noel ağacının altında bulmayıp, muhtemelen kapıda teslim alacaklar.

Hiç şüphesiz böyle anlamlı bir günde, akşamda, sevdikleriyle birlikte olamamak insanlar için hiç de kolay olmayacak.

Bu, Almanya’da yaşayan ve Hıristiyan olmadıkları halde Noel’de Noel Baba’dan hediye bekleyen göçmen kökenli çocuklar için de geçerli.

İşte bu nedenle “Nerede o eski Noeller?” diyorum.

Berlin Humboldt Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gören oğlumuz, eşim ve ben, daha önceki yıllarda Noel’i genelde Alman ve başka uluslardan dostlarla birlikte kutlardık.

Ama bu Noel biz de evde kendi kendimizeyiz.

Noel kutlamayacağız, ama fırında nar gibi kızarmış elmalı, portakallı, ballı, tarçınlı, kekikli ‘Noel kazı’ yemeyi de ihmal etmeyeceğiz.

Her ne kadar bu yılki Noel önceki yıllardaki gibi olmasa da tüm Katolik, Protestan ve Ortodoks dostlara “İyi Noeller” diliyorum.

Tüm Hıristiyan alemine “İyi Noeller” diliyorum.

Frohe Weihnachten! Merry Christmas! Joyeux Noel! Buon natal! Feliz Navidad! Feliz Natal! Kala Christouyenna!