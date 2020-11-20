Bundesliga'da heyecan yeniden başlıyor! İşte ilk 7 karşılaşma

Werder Bremen ligde şimdiye kadar 108 maçla Hamburg ve Bayern Münih ile en çok karşı karşıya geldi. Bu maçla en çok oynadığı takım Bayern Münih olacak. İki takımın 109. randevusu cumartesi saat 15.30'da. Bayern Münih son 27 maçtır Werder Bremen'e karşı kaybetmiyor. 24 kez galip geldi, üç kez de iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı.

Formunun zirvesinde bulunan lider, son 34 resmi maçın 33'ünü galip bitirdi. Bir tek Hoffenheim'a karşı 4-1'lik yenilgi aldı. Geçen sezon baraj maçları ile lige tutunan Werder Bremen ise son altı lig maçında hiç yenilmedi. Yeşil beyazlılar iki galibiyet aldı. Dört kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Leverkusen ile Bielefeld de sezonun sekizinci haftasında karşı karşıya geliyor.

İki takımın Bundesliga'daki 29. randevusu cumartesi saat 15.30'da start alacak.

DORTMUND'UN EN BÜYÜK GÜCÜ FORVETİ

Dortmund cumartesi akşamı Hertha Berlin ile oynayacak. İki takımın maçı Berlin Olimpiyat Stadı'nda da saat 20.30'da başlıyor. Dortmund bu maçta da forvetine güveniyor. Sarı siyahların en büyük silahı Haaland, Sancho ve Reus. Dortmund'da bu maçın kadrosunda 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko da yer alacak. Olağanüstü golcü olarak şimdiden isim yapan 1.79 boyundaki Youssoufa Moukoko, Hertha maçında forma giyerse ligde oynayan en genç futbolcu unvanını da alacak.

Futbol otoriteleri, iki ayağını çok iyi kullanan ve atletik yapısı ile de çok hızlı olan genç futbolcuyu 'Gol atmak için doğmuş' sözleriyle yorumluyor. Youssoufa Moukoko, henüz 16 yaşında olmasına rağmen Alman U20 milli takımında forma giymeye başladı. Bu karşılaşma Dortmund Teknik Direktörü Lucian Favre için de ilginç olacak.

Bundesliga kariyerine Hertha'da başlayan İsviçreli teknik adamın çalıştırdığı takımlar şimdiye kadar Hertha'ya kaşı 13 maç yaptı. Favre'nin takımları dokuz kez galip gelirken, üç kez beraberlik elde ettiler.

Hertha eski teknik direktörünün takımlarına karşı sadece bir kez kazandı.

8. Hafta Maç Programı şöyle:

CUMARTESİ:

Bayern Münih – Werder Bremen (15.30)

Bielefeld – Leverkusen (15.30)

Schalke – Wolfsburg (15.30)

Hoffenheim – Stuttgart (15.30)

M'gladbach – Augsburg (15.30)

Frankfurt – RB Leipzig (18.30)

Hertha Berlin – Dortmund (20.30)

PAZAR:

Freiburg – Mainz (16.30)

Köln – Union Berlin (18.00)