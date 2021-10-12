Neonazinin küllerini, Yahudi bilim insanının mezarına defnettiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bu karar herkesi ilgilendiriyor Cayma bedeli ödememek için...Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...#İnternet Aboneliği
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin sözleri olay oldu: Serdar Dursunu alırsam...Şenol Güneş'in sözleri olay oldu: 'Serdar Dursun'u alırsam...'#A Milli Takım
BM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı Erdoğan: Tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şartBM Biyolojik Çeşitlilik Konferansı! Erdoğan: Tüm ülkelerin elini taşın altına koyması şart#BM
Ankarada Millet İttifakı trafiği Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlarAnkara'da Millet İttifakı trafiği! Bahçeli: Birbirlerine tuzak kuruyorlar#MHP
Dünyanın ne kadar vakti kaldı Kıyamet Günü varyantı için tarih verdilerDünyanın ne kadar vakti kaldı? 'Kıyamet Günü varyantı' için tarih verdiler#Koronavirüs
Kimse inanamadı... Karısını öldürmek için kiraladıKimse inanamadı... Karısını öldürmek için 'kiraladı' #Hindistan
Kölnde bir cesur yürek Ezana izin verdi, hedef oldu ama...Köln'de bir cesur yürek! Ezana izin verdi, hedef oldu ama...#Henriette Reker
Sanayi üretiminde güçlü artışSanayi üretiminde güçlü artış#Sanayi Üretimi
Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı Yandım, izler hâlâ duruyor...Lazer epilasyon işleminizi kim yaptı? 'Yandım, izler hâlâ duruyor...'#Epilasyon
Putin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladıPutin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladı#Putin
Türk şirket kepenk indirdi Hesabı olanlar dikkatTürk şirket kepenk indirdi! Hesabı olanlar dikkat#Coinzo
Özer Kaçmazın eşi konuştu: Şahitlik yapmaya hazırımÖzer Kaçmaz'ın eşi konuştu: Şahitlik yapmaya hazırım!#Burak Sergen
Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım'Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım!'#Şahin Kırbıyık
Bir büyük aşk daha bittiBir büyük aşk daha bitti!#İzzet Antebi
HABERLERAvrupa Haberleri

Neonazinin küllerini, Yahudi bilim insanının mezarına defnettiler

#Henry Hafenmayer#Stahnsdorf#Neonazi
Neonazinin küllerini, Yahudi bilim insanının mezarına defnettiler

Almanya’nın Brandenburg eyaletine bağlı Stahnsdorf şehrinde, ölen bir neonazinin yakılan cesedinin külleri, 1934’te ölen Yahudi bilim insanı Max Friedländer’in mezarının üzerine defnedildi.

Haberin Devamı

49 yasındaki neonazi Henry Hafenmayer’in cenaze törenine soykırımı inkâr eden 50’den fazla aşırı sağcı ve neonazi katıldı. Cenaze törenine geçmiş dönemde RAF’ın avukatlığını da yapan ancak daha sonra aşırı sağ görüşleri nedeniyle halkı kışkırtmaktan hapis cezasına alan Horst Mahler de katıldı. Ölen neonazinin bir kutu içindeki külleri, 1934’te yaşamını yitiren Max Friedlaender’in mezarının üzerine gömülmesi skandal olarak yorumlandı. Tören sırasında Yahudi bilim insanının mezar taşı siyah kurdelelerle kapatıldı. Cenaze törenine Schlesische Oberlausitz Protestan Kilisesi’nin izin verdiği belirtildi. Kilise sözcüsü, defin için ilk başvurunun reddedildiğini ancak daha sonra kurulun, her insanın öldükten sonra gömülme hakkı bulunduğu görüşünde hemfikir olduğu ve bu nedenle defin işlemine izin verildiği kaydedildi. Ancak kilise sözcüsü, defin işlemine kilise üyesinin katılmadığı ve defin işleminin Yahudi bilim insanının mezarı üzerine gerçekleşmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti. Olay Almanya çapında büyük tepki çekti. Tören, soykırım kurbanlarına saygısızlık olarak nitelendirilirken defin işleminde sorumluluğu bulunanların cezalandırılması istendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Henry Hafenmayer#Stahnsdorf#Neonazi