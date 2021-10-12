Neonazinin küllerini, Yahudi bilim insanının mezarına defnettiler

Haberin Devamı

49 yasındaki neonazi Henry Hafenmayer’in cenaze törenine soykırımı inkâr eden 50’den fazla aşırı sağcı ve neonazi katıldı. Cenaze törenine geçmiş dönemde RAF’ın avukatlığını da yapan ancak daha sonra aşırı sağ görüşleri nedeniyle halkı kışkırtmaktan hapis cezasına alan Horst Mahler de katıldı. Ölen neonazinin bir kutu içindeki külleri, 1934’te yaşamını yitiren Max Friedlaender’in mezarının üzerine gömülmesi skandal olarak yorumlandı. Tören sırasında Yahudi bilim insanının mezar taşı siyah kurdelelerle kapatıldı. Cenaze törenine Schlesische Oberlausitz Protestan Kilisesi’nin izin verdiği belirtildi. Kilise sözcüsü, defin için ilk başvurunun reddedildiğini ancak daha sonra kurulun, her insanın öldükten sonra gömülme hakkı bulunduğu görüşünde hemfikir olduğu ve bu nedenle defin işlemine izin verildiği kaydedildi. Ancak kilise sözcüsü, defin işlemine kilise üyesinin katılmadığı ve defin işleminin Yahudi bilim insanının mezarı üzerine gerçekleşmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti. Olay Almanya çapında büyük tepki çekti. Tören, soykırım kurbanlarına saygısızlık olarak nitelendirilirken defin işleminde sorumluluğu bulunanların cezalandırılması istendi.