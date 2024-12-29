Neonazilerle İsviçre’de görüşmüşler

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DAHA önce AfD’li politikacıların Potsdam’da ırkçılarla görüştüğünü ortaya çıkarıp ülkede büyük protestoların yapılmasına neden olan medya şirketi Correctiv’in yeni araştırması sonucu, AfD’li milletvekillerinin Neonazilerle görüşmesinde göç ve yabancıların sınır dışı edilmeleri konularının ele alındığı belirtildi. Alman kamu yayıncısı ARD’nin internet sitesinde yer alan habere göre, Correctiv’den araştırmacı gazeteci Jean Peters, Federal Meclis üyesi Roger Beckamp ile Brandenburg eyalet parlamentosu üyesi Lena Kotre’nin katıldığı toplantıya bir muhabiri gizlice soktuklarını ve ikilinin İsviçre’de Neonazilerle buluştuğunu tespit ettiklerini söyledi. Peters, diğerlerinin yanı sıra Almanya’da yasaklı ‘Blood and Honor’ isimli Neonazi grup üyelerinin de buluşmada yer aldıklarını belirtti. Toplantı davetini, İsviçreli Neonazi grubu ‘Junge Tat’ın yaptığı ifade edildi.

Brandenburg eyalet milletvekili Lena Kotre

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‘SINIR DIŞI İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRİLSİN’

Haberde ayrıca, her iki örgütün de şiddet yanlısı olduğunun değerlendirildiği, Almanya ve İsviçre’deki yetkililer tarafından izlendiği bilgisi paylaşıldı. Correctiv’in araştırmasına göre toplantıda, AfD Brandenburg milletvekili Kotre’nin, İsviçre’deki toplantıda sınır dışı işlemlerinin özelleştirilmesi gerektiğini savunduğu belirtildi. Mültecilerin kendi ülkelerine sınır dışı edilmesi amacıyla kökenlerini belirlemek amacıyla DNA örnekleri ve dil analizlerinden yararlanılması gerektiğini savunan Kotre, yasaya uymadıkları takdirde vatandaşlığa alınanların Alman vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

AfD milletvekili Beckamp’ın ise siyasi hedeflerine hizmet etmek için para toplamak amacıyla, partisinin parlamento bürolarındaki Neonazi gruplarına açıktan iş ilanı verdiği öne sürüldü. Haberde AfD’nin, Correctiv’in araştırmasıyla ilgili ARD’nin yönelttiği soruyu yanıtsız bıraktığı belirtildi.