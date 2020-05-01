Nehirden yaşlı kadın cesedi çıktı
Almanya’nın Saarland Eyaleti’nden geçen Saar Nehri’nde kadın cesedi bulundu. Nehirden çıkarılan cesedin 80 yaşlarında yaşlı bir kadına ait olduğu açıklandı. Polis, kadının kimliği ve ölüm nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.
EDİNİLEN bilgiye göre Bouser Köprüsü yakınlarında bir amatör balıkçı perşembe günü öğlen saatlerinde nehirde kıyıya vurmuş bir ceset gördü. Polise ihbarda bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri ile birlikte dalgıçlar olay yerine geldi. Nehir tekne trafiğine kapatıldı. Ardından ceset sudan çıkarıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ilk yapılan incelemede vücudunda darp izi de bulunmadı. Polis, cesedin kime ait olduğunu belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Ölü bulunan kadının eşkaline benzer bir kayıp başvurusunun bulunmadığını açıklayan polis, kadının dışarıdan yapılan müdahale sonucu ölmediğinden hareket ederken, ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.
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