Nehirden yaşlı kadın cesedi çıktı

EDİNİLEN bilgiye göre Bouser Köprüsü yakınlarında bir amatör balıkçı perşembe günü öğlen saatlerinde nehirde kıyıya vurmuş bir ceset gördü. Polise ihbarda bulundu. Polis ve itfaiye ekipleri ile birlikte dalgıçlar olay yerine geldi. Nehir tekne trafiğine kapatıldı. Ardından ceset sudan çıkarıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, ilk yapılan incelemede vücudunda darp izi de bulunmadı. Polis, cesedin kime ait olduğunu belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Ölü bulunan kadının eşkaline benzer bir kayıp başvurusunun bulunmadığını açıklayan polis, kadının dışarıdan yapılan müdahale sonucu ölmediğinden hareket ederken, ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra netlik kazanacak.