Nehirde kaybolan kızlardan kötü haber

BULGARİSTAN kökenli 13 ve 14 yaşlarında olan kız çocuklarının aile fertleri tarafından fotoğraflardaki elbise ve kolyelerine bakılarak teşhis edildiği açıklandı. Bulunan cesetlerin kimliğinden tamamen emin olabilmek için ilgili kurumların DNA analizi yapmak üzere harekete geçtiği belirtildi. Geçen çarşamba günü serinlemek üzere Ren Nehri’ne giren 13, 14 ve 17 yaşlarındaki kız çocukları aniden dalgaya kapılarak kaybolmuştu. 17 yaşındaki kız çocuğu kısa sürede bulunmuş, ancak tüm uğraşılara rağmen kurtarılamamıştı. Aradan geçen günlerde kendilerine ulaşılmayan diğer çocuklardan umudu kesen kurtarma ekipleri ise arama çalışmalarına son vermişti.