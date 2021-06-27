Negatif testi olsa bile!..

YENİ düzenlemeye göre, 25 Mart 2020 tarihinden beri yürürlükte olan ve resmi olarak gelecek eylül ayının sonuna kadar uzatılan pandemi durumu, bu tarihten sonra bitmiş olsa bile ‘Delta’ varyantındaki gelişmeler göz önüne alınarak, seyahat kısıtlamalarının devam etmesi öngörülüyor. Buna göre hükümet, şu ana kadar geçerli olan kısıtlamalara devam edebilecek, gerekli görülen durumlarda ülkeye girişte yerine getirilmesi istenen test ve karantina zorunluluğu gibi şartlarda değişiklik yapabilecek. Yeni yasa değişikliğinin Federal Meclis’ten sonra onay mercii olan Federal Konsey’e götürülmeden geçerli olacağının açıklanması ise muhalefet partilerinin sert tepkisine neden oldu. İnsanların temel haklarının kısıtlandığını belirten FDP ve Sol Parti, yasa değişikliğinin aceleye getirildiği açıklamasında bulundu. Turizmciler ise yasadaki değişikliğin zaten krizde olan sektöre olumsuz etki yapacağını, insanların hafifleme beklerken kısıtlamaya gidilmesini anlamakta güçlük çektiklerini açıkladı.

İSTİSNASIZ DENETLENECEK

Diğer yandan Delta varyantlı virüsün hızla yayıldığı Portekiz’deki Alman tatilcilerin geri getirilmeye başlandığı duyuruldu. Seyahat uyarılarında güncelleme yapan Dışişleri Bakanlığı, Portekiz’i tehlikeli varyant bölgesi kategorisine almış, bu ülkeden Almanya’ya giriş yapacakların gelecek salı gününden itibaren sıkı önlemlerle karşılaşacağı duyurulmuştu. Buna göre Almanya’ya geri dönenler negatif sonuçlu olsalar bile 14 gün karantina altında tutulacak.

Bavyera Sağlık Bakanı Klaus Holetscheck de bu yaz sezonunda ülke dışından geri dönen tatilcilerin havalimanları ve sınır kapılarında sıkı kontrol altına alınacağını duyurdu. Delta varyantlı virüsün hızla yayıldığına dikkati çeken Holetscheck, tatilden dönen herkesin aşı olup olmadığı veya negatif testi bulunup bulunmadığının istisnasız denetlemeye tabi olacağını söyledi.