MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa Haberleri‘Nefretten ve terörden daha güçlüyüz’
GeriAvrupa ‘Nefretten ve terörden daha güçlüyüz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 03.11.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

‘Nefretten ve terörden daha güçlüyüz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Nefretten ve terörden daha güçlüyüz’
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği (AB), Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir sinagog yakınında düzenlenen saldırıyı kınadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, “Avrupa, yaşam hakkını ve insani değerleri ihlal eden bu korkakça saldırıyı güçlü şekilde kınamaktadır” ifadesini kullandı. Kalbinin kurbanlar ve Viyana halkıyla olduğunu belirten Michel, “Avusturya’nın yanındayız” mesajını paylaştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabında, “Viyana’da düzenlenen vahşi saldırı nedeniyle şoke oldum ve büyük üzüntü duydum” ifadesine yer verdi. Von der Leyen, Avrupa olarak Avusturya ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, “Nefretten ve terörden daha güçlüyüz” değerlendirmesinde bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle