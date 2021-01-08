Nefrete ve husumete karşı insanlar tavır koymalı

DIŞİŞLERİ Bakanı Heiko Maas insanları husumet ve kışkırtmalara karşı kararlı biçimde tavır koymaya çağırdı. Maas “Husumet ve nefret söyleminin ses tonunu belirlemesini istemeyenler, ona karşı bir şeyler yapmak zorunda ve bunu herkes yapabilir” dedi. ARD televizyon kanalına konuşan Bakan Maas, ABD’de Trump yanlılarının Washington’da Kongre binasına saldırısı popülistleri cesaretlendirir mi sorusuna “Burada tüm demokratlara görev düşüyor. Onlar da ağzını açmalı. Bu sadece siyasetçilerin görevi değil” dedi. Maas, ABD’deki olaylar karşısında şoke olduğunu, böyle bir şeyi hayal bile edemediğini söyledi.

‘DÜŞÜNEMEZDİM’

Berlin’de geçen yıl aşırı sağcıların korona önlemlerini protesto eyleminde Alman Parlamentosu’na hücum ettiği olayları hatırlatan Maas, “Her yerde ana melodi aynı. İnsanlar harekete geçmesi için kutuplaştırılıyor. Husumet ve nefret tohumları ekiliyor. Washington’da gördüklerimiz bu kin ve kışkırtmanın bir sonucu. Ben bundan çoğunun ders çıkaracağını umut ediyorum” diye konuştu. Geçen ağustos ayında Berlin’de yapılan korona önlemlerine karşı gösteride bir grup polis bariyerlerini aşarak meclis binası Reichstag’a hücum etmişti. Olay Almanya’da demokrasiye saldırı olarak nitelenmişti.

KORONA İNKARCILARINI DA MOTİVE EDER

Thüringen eyaleti istihbarat teşkilatı Başkanı Strphan Kramer, Washington’da olan olayların Almanya’da aşırı sağcıları, radikalleri ve koronayı inkar edenleri motive edeceği uyarısında bulundu. Kramer bu konuda Almanya’da sosyal medyadaki yorumlara dikkat çekti. ABD’de yaşanan olaylar üzerine Almanya’da hükümet sosyal medyada nefret suçlarına ağır cezalar öngören yasa taslağının bir an evvel yürürlüğe girmesi için harekete geçti. Yasa taslağı Federal Meclis ve Konsey’den geçmiş, ancak Cumhurbaşkanı bazı düzenlemeler yapılması gerekçesiyle yasayı onaylamamıştı. Yeni düzenlemeler yapılan yasa taslağının gelecek hafta meclise gelmesi bekleniyor. Ayrıca meclis önünde güvenlik önlemlerini artırmak için parti temsilcilerinden oluşan çalışma grubu gelecek hafta bir araya gelecek.