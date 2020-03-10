Nefrete karşı artık kimse sessiz kalamaz’

“KİMSENİN şüphesi olmasın. Almanya’da büyük bir nefret ve şiddet sorunu var. Bu, suç istatistiklerine tam yansımıyor. Ama olaylar çok açıkça gösteriyor ve alarm veriyor. Saksonya Eyaleti’nde ortaya çıkarılan aşırı sağ ‘Chemnitz İhtilalcileri’ bunu gösteriyor. Başka eyaletlerdeki baskınlarda ortaya çıkarılan, kökleri yabancı ülkelere uzanan örgüt ağları bunu gösteriyor. Almanya’da yerel yöneticiler, siyasetçiler şiddet ve nefretin hedefi oluyor. Gergin iklim, belediyelere, okul avlularına, meclislere internet platformlarına kadar yayıldı. Şimdi yapmamız gereken tek şey, çok açıkça ‘Hayır’ demek. Kimse, ‘Beni ilgilendirmez’ diyemez. Artık kimse nefret karşısında sessiz kalamaz. Bu çoğunluk uzun süre sustu. Şimdi bu çoğunluk sesini yükseltmek zorunda. Demokrasi, düşmanlarına karşı kendini savunabilmeli ve güçlü kalabilmeli.”





‘BEN YALNIZ DEĞİLİM’

“Elbette sizlerden daha önceden uyaranlar oldu, ülkemizdeki siyasi zeminin kaydığını, bunun aşırılar için uygun zemin hazırlayacağını söyleyenler oldu. Bazen bunun için dinleyici bulamadınız. Bazen para desteği eksik kaldı. Bazen de tekrar tekrar söylemek için güç kalmadı. Ama demokrasi kendiliğinden yürümüyor. Medeni tartışma, özgür çoğulcu toplumda barış içinde birlikte yaşam, bunların hepsi öğrenilmeyi ve düzenli olarak alıştırma yapmayı gerektiriyor.”

Cumhurbaşkanı Steinmeier, herkesi, “Ben yalnız değilim. Biz hep birlikte nefret ve şiddete karşıyız” demeye çağırdı.