Nefret içerikli paylaşımlar 24 saat içinde kaldırılacak

İKTİDARDAKİ Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi’nin (LREM) desteklediği tasarıya, ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR), aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) karşı çıktı. Tasarıya göre, internette söz konusu paylaşımları kaldırmayan şirketler 1.25 milyon Euro’ya kadar para cezasına çarptırılacak. Terör eylemine teşvik eden mesaj, görüntü ve fotoğraflar da bu yasa kapsamında değerlendirilecek. Tasarıyla terör içerikli paylaşımların 1 saat içerisinde kaldırılması zorunlu hale getirildi.

İnternette söz konusu paylaşımlar yapan kullanıcıya 15 bin Euro ve 1 yıl hapis cezası verilecek. Tasarı, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Fransa’da internetteki bu paylaşımları kaldırmakla yükümlü olacak şirketlerin kararnameyle belirleneceği bildirildi.