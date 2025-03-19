Nefes kesen aramada mutlu son

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Ailesinin mülkünde oynarken aniden kaybolan küçük çocuk için saat 17.30’dan itibaren geniş çaplı bir arama başlatıldı. Polis, itfaiye ve Alman Kızılhaçı (DRK) ekipleri seferber olurken, bir polis helikopteri de termal kamerayla ormanlık alanda arama yaptı. Saatler süren arama çalışmalarına, iz takip köpekleri de dahil edildi. Ancak asıl kritik ipucu, bir avcının yaban hayatı kamerasına takılan görüntülerden geldi. Polis, bu ipucu üzerine arama planını değiştirdi ve helikopter termal kamerayla çocuğun yerini tespit etti.

Saat 23.00 sıralarında Offenburger polis devriyesi, evinden 1,2 kilometre uzakta, yol kenarında çocuğa ulaştı. Polis sözcüsü, “En kötü senaryoyu düşünüyorduk ama sonunda herkes çok rahatladı” dedi. Sağlık kontrollerinden geçirilen küçük çocuk, sağlık durumu iyi olduğu belirlenerek ailesine teslim edildi.