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Nefes almakta zorlanan Papa’nın imdadına yardımcısı koştu!

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#Papa Franciscus#Nefes Darlığı#AVRUPADAN HABERLER
Nefes almakta zorlanan Papa’nın imdadına yardımcısı koştu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 17:46

Papa Franciscus, yönettiği ayinde nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, yardımcısından konuşmasını tamamlamasını istedi.

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KATOLİK aleminin her 25 yılda bir kutladığı geleneksel ‘Jübile’ yılı kapsamında farklı meslek gruplarını Vatikan’da kabul eden Papa Franciscus, bugün de çoğunluğu İtalyan güvenlik güçlerinden olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık 30 bin askere yönelik özel ayini yönetti. Bronşit olması nedeniyle bazı kabullerini erteleyen ya da sınırlı gerçekleştiren 88 yaşındaki Papa Franciscus’un bugünkü ayin sırasında yorgun olduğu gözlendi. Katoliklerin ruhani lideri, ayin sırasında, “Özür dilerim, nefes almakta güçlük çekiyorum” diyerek, yardımcısından konuşmasını okumasını istedi. Papa, ayinin son bölümünde ise pazar duasındaki konuşmasını kendisi yaparak; inananları, Ukrayna, Filistin, İsrail, Myanmar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kivu bölgesi ve Sudan’da barış olması için dua etmeye çağırarak, “Her yerde silahlar sussun” dedi.

 

 

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#Papa Franciscus#Nefes Darlığı#AVRUPADAN HABERLER

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