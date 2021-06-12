Nedir bu 68 yaş emeklilik tartışması?

ALMANYA’da büyük tedirginliklere yol açan bu tartışmanın aslı nedir? Emeklilik yaşını yükseltme talebi kimden geldi? Yaş artışı kimi vuracak? Kafalarda bir sürü soru işareti oluşturan emeklilik yaşı tartışmasını sizler için araştırdık.

ÖNERİ BİLİM KURULU’NDAN

Halihazırdaki uygulama şu: Almanya’da her geçen gün insanların ömrü uzuyor, buna karşın sigortaya tabi çalışanların sayısı ise giderek düşüyor. Bunun neticesinde, emekli aylıklarının finansmanında gelir-gider dengesi bozuldu. Bunun neticesinde Federal Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu, konuyla ilgili hazırladığı son raporunda, gelecek dönem için emeklilik yaşının 68’e yükseltilmesini önerdi. Bilindiği gibi son emeklilik yaşı konusunda yapılan son düzenlemeyle, emeklilik yaşı 2029 yılına kadar kademeli olarak 65’ten 67’ye yükseltilmesine karar verilmişti.

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Federal Ekonomi Bakanlığı bünyesinde danışmanlık statüsünde görev yapan ve gönüllü bilirkişilerden oluşan Bilim Kurulu üyeleri, emeklilik yaşının ortalama ömrün uzamasıyla doğru orantılı artmasını salık veriyorlar. Bilim Kurulu’nun önerisi hayata geçirilirse, emeklilik yaş artışından, bugün 47 yaş ve daha genç olanları etkileyecek. Federal Alman Merkez Bankası yetkilileri de, daha önce yaptıkları açıklamada, emeklilik kasasındaki gelir ve gider dengesini sağlamak için bir adım daha ileri giderek, emeklilik yaşının 70’e yükseltilmesini talep etmişti.

BÜYÜK TEDİRGİNLİK YARATTI

Gerek Federal Alman Merkez Bankası’nın gerekse Federal Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu’nun emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin öneri ve talepleri, hem halk arasında hem de siyasi arenada büyük tartışmalara yol açtı. Almanya’da yaşayanların en büyük kaygısı, 68 yaşına kadar çalışmak istemeyen veya bu yaşa kadar çalışma gücüne sahip olmayanların, emekli aylıklarında yapılacak kesintilerin geçim sıkıntısına yol açma ihtimalinin yüksek olması. Bilim Kurulu üyelerinin kaleme aldığı bilirkişi raporunda, emeklilik yaşında yeni düzenlemenin yapılmaması halinde, 2025 yılından itibaren emekli aylıklarının finansmanında şok gelişmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

FİNANSMAN AÇIĞI BÜYÜYOR

Emeklilik kasasındaki finansman açığının her geçen gün büyüdüğüne işaret edilen raporda, bu yıl 106 milyar euro tutarındaki açığın kapatılması için federal düzeyde ek finansman kaynağının zorunlu hale geldiği vurgulandı. Prim gelirleriyle finanse edilen emeklilik sisteminde gelecekte de gelir-gider dengesinin sağlanabilmesi için emeklilik yaşının yükseltilmesinin zaruri olduğu belirtildi. 2024 yılında emeklilik kasasındaki açığın 120 milyar euro seviyesine çıkmasının beklendiği de ifade edildi. Sosyal güvenlik kasalarında oluşan finansman açığının nedeni olarak, demografik alanda olumsuz yönde yaşanan gelişmeler gösteriliyor. Diğer bir ifadeyle, Almanya’daki yaşlıların sayısı giderek artıyor, genç olanların sayısı ise giderek azalıyor; özetle Almanya yaşlanan nüfusu nedeniyle gelecekte sosyal güvenlik primi kesintisine tabi sigortalı çalışanların sayısı azalacak. Edinilen bilgiye göre, Almanya’da bir emekli ortalama 20 yıl emekli aylığı alıyor. 1990 yılındaki emeklilik verileriyle kıyaslandığında, günümüzdeki emekliler ortalama olarak 5 yıl daha fazla aylığı alıyor.

ÖNERİ HAYATA GEÇİRİLECEK Mİ?

Şimdi ise okurlarımızın yüreğine biraz su serpelim. Federal Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Bilim Kurulu’nun 68 yaş emeklilik önerisinin hayata geçirilme ihtimalinin çok zayıf olduğunu söyleyebiliriz, çünkü Hıristiyan Demokrat Birliği Partili (CDU) Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, bakanlığı bünyesinde görev yapan danışmanlarının aksine, emeklilik yaşının yükseltilmesinden yana olmadığını açıkladı. Altmeier, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2005-2009 yılları arasında iktidarda bulunan büyük koalisyon hükümeti tarafından emeklilik yaşının 67’ye yükseltilmesinin kararlaştırıldığını hatırlatarak, “Şimdi bu konuda yeniden bir değişiklik yapılmasından yana değilim” şeklinde görüş bildirdi. Bakanlığının bünyesindeki Bilim Kurulu’nun bağımsız bir danışma organı olduğunu ve yaptığı önerilerinin bakanlığı için bağlayıcı olmadığını da, sözlerine ekledi bakan.

SPD: YANLIŞ OLUR

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPD) de, emeklilik yaşının 68’e yükseltilmesi önerisini reddetti. Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD), emeklilik yaş sınırının yükseltilmesinin yanlış sinyal olacağı görüşünü dile getirdi. “Emekli aylığı sosyal devletin vatandaşlarına verdiği bir güvencedir” diyen Heil, sigortalıların çalışma hayatına karşı saygı gösterilmesi ve yaşlılık döneminde de güven ve güvencenin zedelenmemesi gerektiğini açıkladı. En büyük yaşlılık güvencesinin, mümkün olduğu kadar çok sayıda insanın sigortalı işlerde çalıştırılması olduğuna işaret eden Bakan Heil, “Çalışabilecek durumda olan nüfusun sigortalı işte çalışması halinde, emekli yaş yükseltmek veya emekli aylığında kesinti yapmak gerekli olmayacaktır” diye konuştu.

VERGİ BEYANI İÇİN

ÜÇ AY EK SÜRE TANINDI

ALMANYA’da koronavirüse karşı mücadelede hissedilir derecede başarılar elde edilmesine ve enfeksiyon sayılarının hızlı bir şekilde normal seviyenin altına inmesine rağmen, pandeminin gerek olumlu gerekse olumsuz etkileri kendini hissettirmeye devam ediyor. Bugünkü yazımızda kısaca pandeminin yol açtığı olumlu etkilerden söz etmek istiyoruz. Bu olumlu etki kendini vergi alanında gösterdi. Vergi mükelleflerinin her yıl maliyeye sundukları vergi beyanını son teslim süresi, pandemi dolayısıyla üç ay ertelendi. Federal parlamentoda alınan bir karar uyarınca, 2020 yılı için vergi beyanı için tanınan teslimat süresi 31.10.2021 tarihine kadar ertelendi. Koronavirüs pandemesi nedeniyle sadece vatandaşların değil, resmi dairelerin ve mali müşavirlerin yaşadığı iş yoğunluğunun artması nedeniyle alınan kararın uygulanması için Eyaletler Meclisi’nin de onay vermesi gerekiyor. Bu ayın sonunda toplanması beklenen Eyaletler Meclisi’nde de bu yönde bir kararın çıkması ise kesin gözüyle bakılıyor.

DEVAM EDECEK: Kimler vergi beyanı yükümlüsü ve kimler değil?

TEMMUZ AYINDA

NELER DEĞİŞECEK?

Önümüzdeki aydan itibaren Almanya’da yine bazı değişiklikler gündemde. Örneğin Avrupa Birliği genelinde uygulanan ve 3 Temmuz’da Almanya’da da yürürlüğe girecek olan bir yönetmeliğe göre, tek kullanımlık plastik ürünlerin satışı büyük ölçüde sona erecek. Buna göre, plastik menşeli çatal, bıçak, kaşık, pipet ve yemek ve içeceklerin naklinde kullanılan strafor kap ve malzemelerin satışı yasaklanacak.

HÜVİYET CÜZDANLARI PAHALANIYOR

Almanya’da 2 Ağustos tarihinden itibaren, hüviyet cüzdanını yenileme ücreti artıyor. Buna göre, 24 yaş ve üzerindekiler için hüviyet cüzdanı yenilemek 28.80 euro yerine 37 euroya yükselecek. Ayrıca, 2 Ağustos’tan itibaren talep edilen yeni hüviyet cüzdanlarında, iki parmak izinin de kayıtlı olduğu bir çip yer alacak. Eski hüviyetler ise kullanım süresi boyunca geçerli kalacak.

DİJİTAL RAPOR DÖNEMİ

Hastalık nedeniyle işe gidemeyenlerin 1 Ekim tarihinden itibaren alacakları hastalık raporları, tedavilerini yapan hekim tarafından dijital yolla ilgili sağlık sigortasına gönderilecek. Halihazırdaki uygulamaya göre, sigortalılar, muayeneyi yapan hekimden aldığı sarı yapraklı hastalık raporunun bir nüshasını işverenine, diğerini ise sağlık sigortasına göndermek zorundalar. 1 Ekim’den itibaren raporlar sadece işverene verilecek, sağlık sigortasına ayrıca raporun gönderilmesine gerek kalmayacak. Gelecek yıldan itibaren sarı renkli rapor kağıtları tümüyle tarihe karışacak.

1 Temmuz’dan itibaren ayrıca, sağlık sigortalılar, kendilerine ait sağlık bilgilerini üyesi oldukları sağlık sigortasından elektronik yoldan talep edebilecekler.