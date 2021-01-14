Neden düşmüyor?.. Sayılar kapanmadan önceki seviyede...

BUGÜN açıklanan can kaybı sayısı, salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı oldu. Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 1188 ile 8 Ocak’ta kaydedilmişti. 25 bin 164 yeni vakanın tespit edildiği Almanya’da salgının başından bu yana görülen vaka sayısı ise 1 milyon 978 bin 590 oldu. Son bir haftalık değerlendirmede tespit edilen vaka sayısı 125 bin 749. 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayası ise 151.2 olarak kayıtlara geçti. Robert Koch Enstitüsü, tam sayıyı açıklamamakla birlikte ülkedeki aktif vaka sayısının yaklaşık 314 bin 700 seviyesinde olduğunu duyurdu. Virüse yakalanıp da iyileşenlerin sayısı ise son 24 saat içinde 23 bin 600 artarak 1 milyon 620 bin 200 civarında olduğu tahmin ediliyor. YOĞUN BAKIM İSTASYONLARI

Hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının yüzde 83.1’inin dolu olduğu, 5 bin 206 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. 27 Aralık’ta başlayan aşı çalışmaları da devam ediyor. Yaklaşık 800 bin civarında kişiye aşı yapıldı. Almanya’da aşı çalışmalarına federal ordu mensubu sağlık çalışanları ve doktorlar da ciddi anlamda destek veriyor.