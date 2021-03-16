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Avrupa
Haber Giriş: 16.03.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

'Neden 'Bu ülke muz cumhuriyeti' diyorsun?'

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'Neden 'Bu ülke muz cumhuriyeti' diyorsun?'

Ukrayna Ligi takımlarından Olimpik Donetsk Başkanı Vladyslav Helzin, Ukrayna Hakemi Komitesi Başkanı olan İtalyan Luciano Luci hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı.

Vladyslav Helzin "Luciano Luci'nin nasıl iki yüzlü biri olduğunu herkese kanıtlamak istiyorum. Ukrayna Hakem Komitesi'nin Telegram kanalındaki konuşmaların çıktısını aldık. Futbol dünyasında yer alan birçok isim hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanıyor. Bunları kamuoyuyla paylaşacağım. Bunları kulüplere de göndereceğim." dedi.

Neden Bu ülke muz cumhuriyeti diyorsun
SPORX'de yer alan habere göre Başkan Vladyslav Helzin "Luciano Luci'ye bir soru sormak istiyorum, para kazanmak için Ukrayna'ya geldin. Neden ülkemize 'Muz Cumhuriyeti' diyorsun? Bizler, senin için bir maymun muyuz? Bu nasıl bir mesaj? Paranı biz veriyoruz, saygılı ol. Cebinden para yatıran insanlara saygılı ol. İnsanlar kendi cebinden para veriyor ve Ukrayna futbolu bu şekilde devam ediyor. Bir 'sığır' gibi konuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"O SIRADA TÜRKİYE'DEYDİ"

Açıklamalarına devam eden Vladyslav Helzin, "Luciano Luci bu açıklamaları yaptığı sırada Türkiye'de bir eğitim kampındaydı. Bugüne kadar sustuk ama artık yeter. Bu bir tümör ve acilen ameliyat edilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Olimpik Donetsk'te teknik direktör Ihor Klymovskyi'nin yardımcılığına kısa bir süre önce Yaya Toure getirildi.

Neden Bu ülke muz cumhuriyeti diyorsun
Vladyslav Helzin ve Yaya Toure

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