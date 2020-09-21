Neden artıyor hiç şaşırmayın!

İKİ ayrı yer. İki ayrı olay. Yıllık iznimi kullanmak için Bodrum’daydım. Türkiye’de dışarıda bile maske takmak zorundasınız. Kural ihlali cezası 900 TL. Bodrum Yahşi plajında zabıtanın ani kontrolüne tanık oldum. Zabıta plajda maskesiz yatanlara da, plaja maskesiz girenlere de 900’er lira para cezası kesip gitti. “Devletin kasasında para yok, cezalarla para topluyorlar” diye yorum yapanlar oldu. Dönüşüme bir gün kala Bodrum Havalimanı’nda PCR testi yaptırdım. Hem ağız hem burundan özel, ucu pamuklu bir çubukla sürüntü örneği aldılar. Almanya’ya dönebilmek için test mecburiyeti ve testin negatif olması şartı var. Aksi takdirde uçağa alınmıyorsunuz. Check-in yaparken testin sonucuna bakıyorlar.

GÜVENLİ HAVASI

Hem ağız hem burundan test en güvenli uygulama. Testin hatalı çıkma ihtimali minimum. Ama testi Türkiye’de yaptırdığımız için “Ne olur ne olmaz, bir de Almanya’da havaalanında yaptırın” tavsiyesinde bulunanlar oldu. Pazar günü Bodrum’dan Münih’e döndüm. Münih Havaalanı’nda iki noktada Türkiye’den aldığım test sonucunu kontrol ettiler. Bir gün önce Ankara ve Bodrum’dan gelen yolcuların, ellerinde negatif test sonucu bulunmasına rağmen Münih Havaalanı’nda yeniden testten geçirildiğini öğrendim. Ben ikinci bir teste tabi tutulmadım. Bütün bunlar insana Almanya’nın ne kadar güvenli olduğu havasını veriyor. Ama havaalanından çıktıktan sonra çok farklı bir dünya yaşıyorsunuz. Münih salgının merkezi konumunda. Son bir haftada yüz bin nüfus başına korona vakası 55.6. Tehlike çanları sınırı olan 50’nin bile üzerinde.

POLİS İLGİSİZ

Havaalanında metroya bindim. Birkaç durak sonra 14-15 yaş grubu 10 kadar genç metroya bindi. Bazılarının hiç maskesi yoktu. Maskesi olanlar da çene altına takıyordu. Kendilerini maske takmaları için iki kez ikaz ettim. Hiç dinlemediler bile. Tam o sırada 50 yaşlarında maskesiz bir yolcu daha bindi. Gençler gözleriyle onu işaret ettiler. Bu yolcuya da maske mecburiyetini hatırlattım. Hiç oralı bile olmadı.

Bu gibi durumlarda polisin nasıl çalıştığını merak ettim ve 110 numarayı aradım. Telefondaki bayan polis memuru, bana gayet ilgisiz durakta metronun en önüne gidip makiniste haber vermemi, makinistin anons etmesi tavsiyesinde bulundu.

Kendisine basın mensubu olduğumu söyledim ve ‘bu gibi durumlarda geçerli kural bu mu’ diye sordum. Polis memuru bu sefer telaşlandı ve benden maskesiz kişilerin eşkalini istedi. 10 kadar gencin eşkalini. ‘Öyle mi’ dedim. Polis memuruna adını sordum. Önce vermek istemedi. Zorunda olduğunu hatırlatınca, ‘Müller’ dedi. Adı gerçekten Müller mi, şüpheli.

Hani Almanya özellikle maske kuralını çok sıkı kontrol edecekti? İhlali durumunda 250, tekrarı durumunda 500 euro ceza kesilecekti! Hem de hemen olay yerinde cezayı tahsil edecekti polisler!

O zaman hiç şaşırmasın Almanya, vakalar niçin artıyor diye. Özellikle de vakaların en yüksek olduğu Bavyera Eyaleti. Almanlar da başka ülkelere öyle tepeden bakma alışkanlığını bir kenara bırakıp kendine baksın önce. Almanya’da her şey çok daha güvenli diyenler de biraz eleştirel bakmayı öğrensin Almanya’ya.