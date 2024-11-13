Neclâ Salih Suphi’nin şiir kitabı Londra’da tanıtılıyor

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1940’lı yıllarda ‘Hececi Romantik Şairler’ diye bilinen şiir akımında yer alan Kıbrıs Türk edebiyatının öncü dört kadın şairlerinden biri olan Necla Salih Suphi’nin şiirleri Eylül 2024’te bir kitapta toplanmıştı. ‘İçimdeki Dünya’ adlı şiir kitabı, Londra’da kızı Nilden Eminer’in yardımıyla şairin vefatının son aylarında derlenmeye başlandı, vefatından sonra ise Nilden Eminer tarafından ortaya çıkarılan diğer şiirlerle birlikte bu kitapta toplandı. Kitabın tanıtım ve imza etkinliği 23 Kasım 2024 tarihinde Kıbrıs Türk Toplum

Merkezi’nde eğitimci/yazar Ertanç Hidayettin’in moderatörlüğünde yapılacak. Nilden Eminer etkinlik kapsamında kitabın yazım sürecini anlatacak. Necla Salih Suphi’nin bazı şiirleri Londra’da ikâmet eden şairler tarafından okunacak, katılımcılarla şair ve kitabı hakkında sohbet edilecek.

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NECLA SALİH SUPHİ KİMDİR?

Neclâ Salih Suphi, 23 Mart 1926 yılında Lefkoşa’da doğdu. Çocukluğu Lefke ve Lefkoşa’da geçti. İlk ve orta eğitimini Shakespeare Okulu’nda tamamladıktan sonra Viktorya Kız Lisesi’ne gitti. 1945 yılında Öğretmen Koleji’nden mezun oldu. Önce Ayasofya İlkokulu’nda, ardından Viktorya Lisesi’nde Türkçe, müzik ve el sanatları öğretmenliği yaptı. Şiir denemeleri öğretmenlik yıllarında başladı. 1974 yılının sonlarında ailesi ile Londra’ya göç etti. 1994 yılında Londra’da faaliyet gösteren Ali Rıza Değirmencioğlu Okulu’nda öğretmenlik hayatına geri döndü ve aynı yıl uzun bir dönem ara verdiği şiir çalışmalarına tekrar başladı. 10 Kasım 2000 tarihinde Londra’da hayata gözlerini yuman Neclâ Salih Suphi, Urkiye Mine Balman, Pembe Marmara ve Emine Hazım Remzi (Engin Gönül) ile Kıbrıs Türk edebiyatına iz bırakan ilk 4 kadın şairden birisi idi.