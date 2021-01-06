Ne zaman normale döneriz

ÖZEL buluşmalar sadece bir kişiyle sınırlı. İki çift bir araya gelemez.

Okullar, kreşler ocak sonuna kadar kapalı.

Huzur ve bakım evlerine ziyaretçiler testten geçirilecek.

Kamusal alanlarda içki satışı yok.

Mağazalar, restoranlar, kafeler kapalı kalmaya devam edecek.

İş yeri kantinleri kapanacak.

Kısıtlamalar özetle böyle.

Almanya’da ikinci dalgaya karşı önlemleri önce hafif, olmadı biraz sert, o da olmadı, çok daha sert diye tarif edebiliriz. İkinci dalganın sert geçeceği daha ekim ayında belliydi. Başbakan Merkel 28 Ekim 2020 tarihli korona zirvesinde sert önlemleri eyalet başbakanlarına kabul ettiremedi. Özellikle birinci dalgayı çok hafif atlatan Saksonya, Thüringen, Saksonya Anhalt gibi doğu eyalet başbakanları sert önlemlere karşı ayak diretti.

VİRÜS YAY ÇİZER

Ama geç kalanı hayat cezalandırıyor. Şimdi koronavirüs en çok bu eyaletleri kasıp kavuruyor. Birinci dalgaya kıyasla enfeksiyon sayısı Thüringen’de beş kat daha fazla. Thüringen’in Sol Partili eyalet Başbakanı Bodo Ramelow sonunda itiraf etti: “Biz uzun süre Thüringen olarak çok şanslıyız sandık. Hafif önlemlerle bu işi atlatacağımızı, virüsün Thüringen’den bir yay çizerek geçip gideceğini düşündük. Yanıldığımı samimi olarak itiraf ediyorum. Bugün tek çare daha sert ve çok net önlemler.”

Hareket özgürlüğünün 15 km ile sınırlanmasında hafta sonu kayak merkezlerinden gelen görüntüler çok etkili oldu. Bir salgın yokmuş gibi insanların çoluk çocuk gayet doğal pistleri doldurması, herkesi şaşkına çevirdi.

UZAK BİR HAYAL DEĞİL

Almanya’da kafalar karışık. Karantinaya rağmen enfeksiyon sayılarındaki artış durmuyor. Berlin Eyalet Başbakanı Müller, “Bu yüksek sayılarla okulların açılması mümkün değil” dedi. Aile Bakanı Giffey, aillerin ağır yük altından kurtulması için okulların bir an evvel açılmasını istiyor. Üç hafta sıkı bir kapanma ve aşı tek umut. Ama üç hafta yeterli gelir mi? Bavyera Eyalet Başbakanı Söder, “Pek umutlanmayın” dedi.

Önümüzdeki üç ayın oldukça zorlu geçeceği çok açık görünüyor. Baharla birlikte ve aşı kampanyasının da genişlemesiyle normal hayata dönme umudu da uzak bir hayal değil.