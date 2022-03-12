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BAERBOCK’un bu sözlerini duyunca kendi kendime, “Zaten siz ne zaman hata yapmadınız ki?” diye söylendim.Gerçekten de öyle...Rusya, Ukrayna’ya savaş açmadan önce Almanya başta olmak üzere birçok AB ülkesi, “Ukrayna’nın savunma silahı yardımı yapılması” talebini görmezden, duymazdan geldi.Almanya, “Yasalarımıza göre savaş ve kriz bölgelerine silah göndermek de satmak da yasak” deyip, Ukrayna’nın talebini geri çevirdi.Savaş başladıktan sonra ‘yasaları ve yasakları unutarak’ Alman hükümeti Ukrayna’ya savunma silahları gönderme kararı aldı.Aynı günlerde Ukrayna’dan “AB’ye bizi de alın!” sesleri yükselmeye başladı.Almanya’da bazı çevreler ve politikacılar, Ukrayna’nın bu talebine çok olumlu yaklaştı.“AB, zaman kaybetmeden kapılarını Ukrayna’ya açmalı” dediler.Alman medyasından da bu talebi destekleyenler oldu.Bunları duyunca ve okuyunca kendi kendime, “Bir ülkenin AB’ye alınması için başka bir ülkenin kendisine savaş açması mı gerekiyor?” diye mırıldandım.Hürriyet’in Berlin bürosunun da bulunduğu Federal Basın Konferansı Evi’ndeki bazı Alman arkadaşlara, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haklı olarak yarın ‘Bizi AB’ye almanız için bir komşu ülkenin bize savaş mı açması gerekiyor?’ diye sorarsa hiç şaşmayın” dedim.Nitekim öyle de oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ertesi gün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmasında haklı olarak aynı soruyu yöneltti.

ARADAN 59 YIL GEÇTİ

Evet...

Şu andaki AB’nin ‘anası’ konumundaki Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 1957 yılında Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve Hollanda ‘altılısı’ tarafından kuruldu.

Türkiye 12 Eylül 1963’te Ankara Sözleşmesi ile AET’ye üye olmak istediğini ilan etti.

AET adına imzayı o zamanki Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Başkanı Walter Hallstein attı.

Hallstein, Ankara’daki imza töreninde, “Türkiye Avrupa’ya aittir. Bir gün son adım atılmalı ve Türkiye eşit haklara sahip tam üye olarak AET’de yerini almalıdır” dedi.

AET, 1965 yılında Avrupa Topluluğu (AT), 1992’de de Avrupa Birliği (AB) adını aldı.

Evet...

Aradan nerdeyse tam 59 yıl geçti.

Hiç hesapta olmayan birçok ülke AB’ye tam üye oldu.

1980’de Yunanistan, 1986’da Danimarka, İngiltere ve İrlanda, 1995’te Avusturya, Finlandiya ve İsveç AB üyesi oldu.

2004 yılında da eski Doğu Bloku ülkeleri Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta, 2007’de Romanya ve Bulgaristan, 2013 yılında da Hırvatistan AB’ye tam üye oldu.

2020 yılında İngiltere’nin çıkmasıyla (Brexit) AB’ye üye ülke sayısı 27’ye düştü.

1998 yılında aday ülke statüsü verilen ve 2005 yılında müzakereler başlatılan Türkiye ise hâlâ kapıda bekletilmekte.

Yani Türkiye’ye dürüst davranılmamakta.

Günter Verheugen

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‘TÜRKİYE’YE DÜRÜST DAVRANMADIK’

Bunu bir Alman televizyonunda birlikte katıldığımız açık oturumda kendisine, “Güney Kıbrıs’ın AB’ye alınması bir hata değil miydi?” diye sorduğum AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu eski Komiseri Günter Verheugen de “Türkiye politikamız dürüst değil. Türkiye’ye dürüst davranmadık” diyerek itiraf etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Türkiye-AB ilişkilerinde ikiyüzlülükten çıkmalıyız. AB, Türkiye’ye her zaman iyi davranmadı” demişti.

Yani Macron da AB’nin Türkiye’ye dürüst davranmadığını, yanlış yaptığını itiraf etmişti.

İşte bu nedenle ben de Annalena Baerbock’a hak veriyorum ve “Ne zaman hata yapmadınız ki?” diye soruyorum.