Ne zaman bitecek?

HANİ sayılı günler çabuk geçer. Ama gün de sayamıyoruz. Çünkü kimse kâbusun ne zaman biteceği, özgür hayata ne zaman döneceğimiz konusunda somut bir tarih veremiyor.

Her sabah ilk iş olarak yeni vaka sayısı ve ölüm sayılarına bakıyoruz. Şu an hükümeti virüs uzmanları yönlendiriyor. Başbakan Angela Merkel de onların verdiği bilgilerden hareketle video mesajlarında durmadan kendi kendini tekzip ediyor.

Yeni rakamlar telaffuz ediyor.

Önce virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak ve hastanelerin kapasitesini aşmamak için başlangıçta üç günde ikiye katlayan vaka sayısını 10 güne çıkarmamız lazım dedi. Sonra bunu en az 10 günün üzerine, hatta en az 12 güne, en iyisi ise 14 güne çıkarmalıyız diye düzeltti. Son video mesajında ise “Size önlemlerin ne zaman kalkacağı konusunda somut bir tarih veremem, böyle bir tarih sorumsuzluk olur” dedi. Merkel, bu sefer bir rakam söylememeye özen gösterdi. ÇIKIŞ HAZIRLIĞI

Ama bu sefer hükümeti perde arkasında yönlendiren Robert Koch Enstitüsü yeni bir rakamla geldi. Enstitü Başkanı Prof. Lothar Wieler, “Daha önce bir kişi virüsü 3 ila 5 arasında kişiye bulaştırıyordu. Önlemler sayesinde şimdi bunu bire indirdik. Yetmez, mutlaka birin altına düşürmeliyiz. İyi yoldayız, ama gevşemeyelim, yoksa geri teper” dedi. Sosyal temas yasağı önlemleri bu bilgiler doğrultusunda 19 Nisan Paskalya tatili bitimine kadar uzatıldı.

Şimdi Paskalya tatilinin bitmesini bekleyeceğiz. Tüm umudumuz hedefin tutması. Virüsün yayılma hızının düşmesi. Baharda, güzel havalarda, bir de tatil olmasına rağmen evde kalmaya devam edeceğiz. Umutla dayanacağız.

İnsanlar bu havalarda yasaklara uyar mı?

Haftada en az üç kez temiz havada koşmaya çalışıyorum. İnsanlar çok disiplinli ve saygılı. 2 metre mesafeyi mutlaka korumaya çalışıyor. Korunamayacak yerlerde geniş bir alana çekilip ötekinin geçmesini bekliyor. Birbirini sesli değil, tebessümle selamlıyor. Kurallara uymayanları yoldan geçenler, “Mesafe koy” diye uyarıyor.

UMUT MAYISA KALDI

Paskalya sonunda önlemler kalkar mı?

Bilim insanlarından oluşan bilim kurulu heyeti önlemlerin yavaş yavaş nasıl kaldırılacağı üzerinde bir strateji planı hazırlıyor. Görünen şu ki, virüsün yayılma hızı kesilse bile, tüm önlemler bir günde kalkmayacak. Bir günde normal hayata dönüş olmayacak.

Bazı eyaletlerin, başta Bavyera olmak üzere, önlemlerin süresini uzatması kaçınılmaz görünüyor. Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya’da virüs vakaları çok yüksek.

Ama mayıs ayında adım adım ve dikkatli biçimde normal hayata dönülmesi yönünde planlar yapılıyor. Önce okullar açılacak. Fabrikalarda makinalar yavaş yavaş yeniden dönmeye başlayacak. Fakat 1.5-2 metre sosyal mesafenin korunması şartı devam edecek. Yumuşatılan önlemler virüsün bulaşma hızını yeniden artırmazsa, restoranlar, kafeler, mağazaların kapılarını açmalarına izin verilecek.

Bütün bunlar, virüsün çekip gideceği anlamına gelmiyor. Virüs hep kalacak ve yeni bir aşı ya da ilaç buluncaya kadar virüse karşı çok dikkatli yaşamaya devam edceğiz.