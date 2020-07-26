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Haber Giriş: 26.07.2020 - 11:13,Son Güncelleme:

Ne yaptın kaptan! Kupayı elinden düşürünce...

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Ne yaptın kaptan! Kupayı elinden düşürünce...
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Rusya Kupası final maçında Khimki'yi 1-0 yenen lig şampiyonu Zenit, sezonu çifte kupayla tamamlarken maç sonrası kaptan Branislav Ivanovic kristalden yapılan kupayı elinden düşürünce ortaya komik görüntüler çıktı.

Rusya’da ligi şampiyon olarak tamamlayan Zenit, Rusya Kupası final maçında Khimki ile karşı karşıya geldi. Artem Dzyuba’nın 84. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan Zenit, Rusya Kupası’nı da kazandı. Ancak maç sonu seramonide ilginç anlar yaşandı.
Düzenlenen törende kristalden yapılan kupayı havaya kaldıran kaptan Branislav Ivanovic, dengeyi sağlayamayınca kupayı yere düşürdü. Yere düşen kupanın kapak kısmı kırılırken herkes bir anda şaşkına döndü.

Ivanovic ise gülümseyerek olay yerinden uzaklaşırken futbolcular daha sonra kırık kupayla kameralara poz vermek zorunda kaldı.

Ne yaptın kaptan Kupayı elinden düşürünce...
2017 yılından beri Zenit forması giyen 36 yaşındaki Sırp savunmacı, Rus ekibiyle çıktığı son maçında takıma kırık kupayla veda etmek zorunda kaldı.
Ne yaptın kaptan Kupayı elinden düşürünce...
Tecrübeli ismin gelecek sezon Kızılyıldız takımında forma giyeceği iddia ediliyor.
Ne yaptın kaptan Kupayı elinden düşürünce...

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