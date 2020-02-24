‘Ne yaparsanız yapın, buradayız’

YÜRÜYÜŞE katılan Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, aşırı sağcılara ve ırkçılara meydan okudu. Büyükelçi Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Hanau’da yaşanan ırkçı terör saldırısını kınadı: “Türkiye ve Türk halkı bütün gücü ve imkânlarıyla sizin yanınızda ve arkanızdadır. Kökenine veya dini bakmadan, sadece bu menfur cinayeti lanetlemek, teröre ve İslam düşmanlığına karşı durmak ve benzer saldırıların tekrar yaşanmamasına yönelik talepleri hep bir ağızdan haykırmak için bir araya geldik. Bu alçak saldırı son dönemlerde sürekli uyarısını yaptığımız, yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığından kaynaklanan şiddetin son örneğini oluşturmaktadır. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Yeterli tedbirlerin yerinde ve zamanında alınması halinde, Almanya bu sınavların üstesinden gelebilir.”

‘MAALESEF YENİ DEĞİL’

“Saldırgan hedefini gayet bilinçli ve planlı bir şekilde seçmiş, insanlarımızın canına kastetmiştir. Saldırıdan önce olay mahallerinde keşif yapması da buna delalet etmektedir. Bu tür ırkçı ve yabancı düşmanı terör eylemleri maalesef yeni de değildir. Ne yazık ki Türk toplumu bundan önce de çok sayıda ırkçı saldırıya maruz kalmış, onlarca insanımız bu saldırılarda hunharca katledilmiştir. Neonazilerin Schwandorf’da (1988 - 3 kurban), Mölln’de (1992 - 3 kurban), Solingen’de (1993 - 5 kurban) ve Ludwigshafen’da (2008 - 9 kurban) kundakladıkları evlerde yanarak can veren 20 insanımızı unutmadık. Hamburg ve Berlin’de insan düşmanı ırkçılar tarafından katledilen iki gencimizi de unutmadık. NSU terör örgütü tarafından 2000-2007 yılları arasında hunharca öldürülen 8 insanımızı unutmadık. 2016 yazında Münih’te Olympia alışveriş merkezinde ırkçı bir saldırgan tarafından katledilen insanlarımızı da unutmadık.”

‘KORKMAYACAĞIZ, SİNMEYECEĞİZ’

“İnsanlık düşmanı, ırkçı nazilere bir çift sözüm var. Bu alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türkler buraya davetli olarak geldi ve sizden önceki nazilerin yıktığı bu ülkenin inşasına ve kalkınmasına önemli katkılarda bulundular. Ne yaparsanız yapın, Türk toplumu Almanya’da varlığını sürdürmeye devam edecektir.”

Mitingde konuşma yapan Hanau Belediye Başkanı Claus Kaminsky, Hanau kentinin ikinci dünya savaşından sonra en kara günlerini yaşadığını belirterek ölenlerin farklı milletlere mensup olsalar da Hanau’nun birer evlatları olduklarını söyledi. Hanau’da ırkçılığa, İslam düşmanlığına geçit olmayacağını belirten Kaminsky, bugün olduğu gibi bundan sonra da bir arada yaşayarak bu yaraları saracaklarını ifade etti. Yaşanan olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Claus Kaminsky birlik ve beraberlik mesajı verdi.